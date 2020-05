San Juan: el gremio de la Salud teme que sigan los contagios en el Rawson

Luego de conocerse el quinto caso, el médico de 63 años, desde Asprosa no descartan que haya más contagios en el hospital.

Silvia Otto, titular del sindicato reprochó que recién ahora se realicen testeos al personal y pidió más elementos de protección para la periferia.

“Desde hace mucho tiempo que venimos pidiendo los testeos a los personales de salud, porque es algo muy complicado el tema de la pandemia, uno debe seguir instrucciones para vestirse y desvestirse cuando está atendiendo a un paciente Covid positivo, porque un mínimo error, puede hacer que uno se contagie, entonces el trabajador de la salud debe ser testeado porque, puede ser asintomático, estar atendiendo a la comunidad y no saber que tiene el virus”, explicó la doctora Otto.

La preocupación es a raíz de conocerse que otro médico del Rawson dio positivo por Covid-19, y los testeos recién se están haciendo ahora, cuando los exigieron desde hace tiempo. La líder sindical estimó que “puede haber mucha gente que se pueda haber enfermado o no, eso depende de cada persona y de cuan cerca o no pudo haber estado”.

Según Otto, “en los centros de salud más importantes de la provincia, llámese hospital Rawson y Marcial Quiroga, sí hay elementos de protección personal (EPP) aunque están limitándolos y por ejemplo, cuando pido para un servicio una cantidad, me dan un poco menos y uno tiene que esforzarse para el cuidado. Por ejemplo en mi servicio en el Quiroga, tengo que decirle a los trabajadores que no usen en demasía la cantidad de camisolines, porque si después pasamos a mayores, no vamos a tener”.



Al respecto recalcó que, “no puedo saber la cantidad de materiales que ha comprado Salud Pública ya que nunca nos han invitado como sindicato a participar en el Comité de Crisis”.



Además, contó que, cuando se activó el protocolo Covid 19 por un caso sospechoso en Jáchal, el pasado 2 de abril, “habían apenas 16 conjuntos de camisolín y barbijo, por lo que no podían asistir entre dos o tres personas a la vez al paciente. Entonces, uno sólo se debía vestir para poder racionar los elementos de protección personal”.



Esta situación fue denunciada al sindicato por el equipo de diagnóstico por imagen y ASPROSA se lo hizo saber al Ministerio de Salud Pública ya que, “si bien el Rawson y el Quiroga atenderán a los pacientes de covid, también pueden haber contagios en el interior, afirmó la gremialista.