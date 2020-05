Preocupa a las panaderías de San Luis la escasez de harina y azúcar

Se está hablando de desabastecimiento. Referentes del sector panadero afirmaron que varios molinos no están ingresando a la provincia debido a los protocolos de descarga que impuso el gobierno provincial.

El dueño de una panadería en San Luis, Juan Calderón, expuso la preocupación que atraviesa el rubro como consecuencia de los nuevos protocolos que implementó el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá en el transporte. “Está todo muy complicado y no hay nadie que entienda”, afirmó.

Son tres los molinos (Florencia, Federados y Celestial) que traían harina a San Luis y que ya no lo hacen, “y no van a entrar si no se soluciona”, contó en declaraciones a medios locales.

Habló sobre el caso de una empresa que sí ingresó a la provincia y debió quedarse en el Autódromo Rosendo Hernández. “La persona que lo recibe es un repartidor de harina. Tuvo que alquilar un camión, trasbordar y poder sacarla. Un panadero no puede hacer eso con una camionetita, donde entran 20 bolsas. Si son 200 tenemos que hacer 10 viajes”, graficó.

El panadero también advirtió que estos procedimientos provocan un encarecimiento de los productos y consideró que las autoridades provinciales “tendrían que rever la situación”.

En este sentido, reveló que el Gobierno no ha dialogado con el sector. “Hemos pedido hablar con ellos para decirles nuestro protocolo”, explicó. Sin embargo, hasta el momento no hay respuestas.

Puntualizó que la propuesta consistiría en permitir el acceso de los camioneros que ya hubieran realizo un hisopado. Además, aseguró que los distribuidores no tienen contacto con los comerciantes.

“No veo el motivo por el cual nos están desabastecimiento a las panaderías”, insistió, y advirtió que algunos de sus colegas, solo tienen harina “para cuatro o cinco días más”.

Finalmente, dijo que la situación ya provocó un faltante de distintos productos, entre ellos mencionó la azúcar y el dulce de leche.