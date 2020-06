No sólo con el Covid-19

Si de algo sirvió el COVID19 es para dejar expuestos quienes han sido los

distintos gobiernos que han hecho algo por los ciudadanos más humildes,

vulnerables, marginales, indigentes, busque el calificativo de su agrado (o

des).

Ya sean estos gobiernos: nacionales, provinciales o municipales, una

cosa es segura, sus distintas gestiones han sido paupérrimas.



Desde Formosa a La Matanza, de las radicaciones de las decenas de Villas del AMBA a Tucumán, desde Salta a Chaco y en cada una de las comunidades que sufren, no sólo con el COVID19, también con el dengue y con tantas pestes más.



Y la peor de todas: la falta de infraestructura para mejorar su condición,

cuestiones básicas en el siglo 21, en pleno año 2020: agua potable, cloacas,

electricidad.



Un gobierno que tuvo la oportunidad de gobernar durante 4 años y no pudo resolver estos problemas básicos, fue un mal gobierno, si este mismo

gobierno se mantuvo 8 y no cambió en nada esta situación su gestión fue

pésima, si la gestión la extendió a su gobierno 12 años y el estado

descripto siguió siendo el mismo, fue un gobierno perverso.



Hay comunas que han tenido la misma gestión del mismo color partidario, y a veces del mismo funcionario por décadas, tómese el ejemplo de Formosa, con Gildo Insfran (8 años como vice gobernador y 25 años de gobiernos sucesivos sin interrupción), o con la que usted conozca con mayor información.



Entonces, a partir de ello dos cuestiones: preguntarnos por qué la gente los sigue eligiendo y qué hacer para cambiar este drama que nos angustia, estemos o no comprendidos en estas zonas misérrimas.



Para el primer interrogante se me ocurre, que además de los diagnósticos

reiterados: por el clientelismo y asistencialismo que se ejerce desde el

Estado; que al suponer la gente que “todos los políticos son iguales”, más

vale malo conocido que bueno por conocer. Convirtiéndose así en participes de un sistema siniestro.



Para encontrar solución a esto, transitamos un camino complejo, para que este resultado sea integral necesitamos de varios aspectos: que se

involucren todos los individuos y sectores que hayan demostrado eficiencia en sus gestiones, si la tuvieron, o proyectos viables que puedan serdiscutidos por asambleas o en distintos ámbitos para su aprobación. Una vez logrado esto, canalizarlo a través de algún sector que no haya sido el que gobernó. Ya que si tuvieron su oportunidad y no pudieron concretar una buena gestión, ni brindar soluciones, mejor que no vuelvan.



Un aspecto fundamental es la Educación Popular, es imprescindible que se propale a través de organismos no gubernamentales, cambiar la mentalidad, trocar la resignación por ilusión. Lograr un cambio cultural fundamentalpara encarar esta transformación.



Con ello impulsar cambios drásticos en la legislación electoral que permite que los mismos de siempre se perpetúen en el poder: no permitir la reelección en los cargos ejecutivos, la provincia de Mendoza es un ejemplo en ello: lo que no hiciste en 4 años, ya no lo harás y si te quedó algo por hacer, formá a alguien que te suceda y pueda terminar lo iniciado por tu gestión.



La eliminación de las listas sábanas, es otra prioridad, a través de la

“boleta única”, se evita que ingresen candidatos cual su única cualidad es

el amiguismo. La provincia de Santa Fe tiene un sistema ágil al respecto.



La sumatoria de estas sugerencias, más las que se pueden ir aportando, será el principio para posibilitar que estas situaciones no sigan como hasta ahora.



Mientras todo esto se discuta y ponga en acción, exigir al gobierno nacional y desde ahí a cada una de las provincia y comunas para que todos los establecimientos escolares, se conviertan tres veces al día

(desayuno-almuerzo-merienda) en COMEDORES para los más necesitados, sin perder la enseñanza educativa.



NO PUEDE HABER NINGÚN SER HUMANO EN ESTE PAÍS QUE SUFRA HAMBRE



Es un pequeño aporte para repensar nuestra Nación



Jorge Fernando Daffra

11.600.607

03/06/2020