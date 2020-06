San Luis: verduleros realizarán una protesta en el centro descarga del autódromo provincial

La convocatoria es para las 14.30 de este miércoles. Están reclamando al Comité de Crisis que cumpla con lo acordado y respete los horarios de traspaso de la mercadería.



La asociación de verduleros están convocando a realizar un reclamo en las puertas del Autódromo provincial, Rosendo Hernández, en busca de una solución al conflicto que ha surgido en los últimos días cuando el Comité de Crisis les estableció un nuevo horario para hacer el traspaso de la mercadería que llega a San Luis a ese centro de distribución .

“En un primer momento acordamos que podíamos realizar el traspaso a cualquier horario y ahora nos encontramos que solo se puede realizar hasta las 17” sostuvo Mariano Serrano, un verdulero de la ciudad de La Punta.



Serrano indicó que es imposible llegar antes de ese horario porque dependen de la logística de compra que tienen en la vecina provincia de Mendoza. “Arrancamos las compras a la 5 de la mañana, pero todo depende de los puestos, si tienen a tiempo la mercadería que te prometieron, si no llovió y pudieron llegar a horario a la feria. Si todo va normal, a las 10 de la mañana terminas las compras. Después que tenés las boletas, hay que realizar la recolección de la verdura con un changarin y cargar el camión, terminas después de las 14. Y de ahí son 4 horas de viaje hasta acá. Con suerte estas llegando a las 18hs”.



“A la verdura si le da el frío se muere, si le da el calor intenso se pudre. Dejando un camión, con Las heladas que están cayendo en el autódromo al aire libre toda la mercadería que va pegada a la lona del camión al otro día no te sirve más. Me están diciendo que encima de todos los costos que nosotros tenemos, perdamos el 15, 20 o 30% de la mercadería que traemos, me parece una locura. Me parece una locura que esta provincia no tenga el reactivo que otras provincias se han hecho cargo” sostuvo el comerciante .



Serrano explicó que si bien no tienen que pagar nada por el uso del centro de descarga, si tienen que pagar otro transporte para que les vaya a buscar la carga. “Si uno pudiera hacer cambio de chófer traería una solución al tema. Tenemos un costo por traer la verdura de Mendoza, y tenés que pagar un flete, a ese hay que incorporarle otro flete de otro camión que tiene que ir a buscar la mercadería para llevarlo del autódromo a tu verdulería. Pagarle las horas extras a los empleados que tienen que realizar la descarga en el autódromo y encima quieren que nos hagamos cargo de los reactivos, son $4500 más y después viene Defensa del Consumidor a decirnos que tenemos que respetar el precio en góndola, me parece imposible” concluyó el comerciante.