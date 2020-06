Ocurrió un 4 de junio: Maradona pasaba de Boca al Barcelona en una cifra récord

4 de junio de 1982: Diego Maradona era transferido de Boca al Barcelona. El “10” firmaba con Barcelona el “contrato del siglo. ”Tras su participación en la Copa Mundial de 1982 celebrada en España, se oficializó la venta de Maradona al FC Barcelona. El club pagó 1.200 millones de pesetas (unos 20 millones de dolares) por su pase, aproximadamente el 66% del dinero fue para Argentinos y el resto para Boca. Era una cifra muy importante para la época.

2006: Al empatar en su cancha 0 a 0 con su homònimo tucumano, San Martin de Mendoza desciende al Argentino A. En la ida habian ganado los tucumanos 1 a 0, por ventaja deportiva, con solo un gol el Chacarero hubiera conservado la categorìa. Fue una temporada terrible, meses antes uno de sus jugadores (Carlos Azcurra) habìa sido baleado en pleno partido. Con Luis Manuel Blanco como DT, el albirrojo se ilusionaba con obtener el Clausura y jugar la final con Godoy Cruz, ganador del Apertura para definir el ascenso a Primera que finalmente consiguiò el Tomba, pero el flojo promedio no le alcanzò y tuvo que jugar la Promociòn con los tucumanos. “El descenso no es la muerte…pero se le parece”. Mañana triste para el Este mendocino, lo que nadie imaginaba es que despues serìa castigado por el Consejo Federal con descuento de puntos y tambien descenderìa del Argentino A. Ya jugando en el Argentino B, en cancha de Montecaseros, escenario donde muchas veces utilizò como cancha alternativa y el equipo dueño de casa- dicho con todo respeto- sirviò casi como “sparring” de entrenamientos, le ganaba y tambien lo mandaba al descenso (de esto zafò por una invitaciòn) Como paradoja del destino el DT albirrojo era Carlos Roldan, el mismo que como entrenador de San Martin de Tucumàn habia “descendido” al equipo del Este…. A pesar de todas las adversidades lo que no cambiò nunca fue el apoyo de sus hinchas, que esperanzados siguen creyendo en que el Atlètico Club San Martin recupere su lugar entre los grandes del futbol nacional.

Sintesis:

San Martín de Mendoza: Alejandro Migliardi; Alejandro Abba, Alejandro Baigorria, Rodrigo Bilbao; Nicolás Tersigni, Guillermo Alastra, Julio Balmaceda; Pablo López; Pablo Islas, Facundo Bonvín y Sergio Sánchez. Director técnico: Luis Blanco.

San Martín de Tucumán: Javier Lavallén; Luciano González, Juan Monge, Mario Vera; Pablo Cantero, Leandro Avila, Jorge Serrano, José Bernal; Cristian Zárate; Gustavo Ibañez y Juan Cortés. Director técnico: Carlos Roldán.

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Héctor Aguilar (SMM) por López; a los 7, Juan José Morales (SMT) por Cortés; a los 23, Martín Montagna (SMM) por Sánchez; a los 29, Miguel Nievas Escobar (SMT) por Zárate; a los 40, Silvestre Capparuccia (SMM) por Bilbao; y a los 43, Manuel Acosta (SMT) por Serrano.

Incidencia en el segundo tiempo: a los 28, expulsado Sánchez (SMM) por insultar desde el banco de suplentes.

Arbitro: César Guidoni.

Cancha: San Martín de Mendoza.

1961: Juegan en Mendoza, Luján Sport Club y Boca Juniors de Bermejo, por el torneo de la liga. Cuando el marcador estaba 10-2 para Luján, Roberto Pandolfi, arquero y capitán del perdedor, expulsa de la cancha al zaguero central de su equipo “por conducta displicente”, ya que el centrodelantero de Luján había marcado 5 de esos goles.( la foto no corresponde a ese partido, es solo ilustrativa)

1953: Después de 49 partidos, Banfield perdió como local con Platense por 3 a 1. El “Taladro” no perdía en su cancha desde 1950, cuando fue derrotado por Vélez. La notable racha aún se mantiene vigente y es la más importante de un equipo anfitrión en Primera División.