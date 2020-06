Ocurrió un 8 de junio: Maipú revalidaba su permanencia en el Nacional B

8 de junio de 1991: Deportivo Maipú debe revalidar su permanencia en el Nacional B frente a Godoy Cruz. Las plazas eran de las ligas no de los clubes, por lo tanto – exceptuando los descensos- quienes se ubicaron del 10mo puesto hacia abajo en el Nacional B debían revalidar con el campeón de su liga, en este caso Godoy Cruz, ganador del certamen en la temporada 1990. Durante la semana la discusión en los bares era la diferencia de categoría y si era justo o no la reglamentaria reválida – con los años se dejó de lado esta práctica- pero en el Malvinas se jugó un muy buen partido, donde las diferencias por el hecho de torneos disímiles donde participaban uno y otro no se notó. Ganó Maipu 2 a 1 y mantuvo la categoría, solo dos temporadas mas hasta que descendió y no volvió nunca más a jugar en ese torneo, en cambio Godoy Cruz a traves del Torneo del Interior llegaría al Nacional B en 1994. Pero vamos a la sintesis de aquel partido:

Maipú: 2

Murcia, Britos, Pralong, Martinez, Barrios, Franco, Toledo, Torres, Gauto, Arzubialde, Vera. DT: José Manuel Ramos Delgado.

Cambios: Sanchez x Gauto, Scivoletto x Vera.

Godoy Cruz: 1

Manchado, Villalobos, Altamirano, Iglesias, Osvaldo Almeida, Daine, Lentz, Vargas, Oscar Pereyra, Marcucci, Abaurre. DT: Francisco “Pancho” Ontiveros.Cambios: Navarro x Daine

Goles: PT: 34: Gauto (DM),

ST: 13:Arzubialde (DM), 42: Pereyra (GC)

Arbitro: Justo Villalba (con Mattolini y Bistocco)

Expulsados: Toledo, Lentz, Marcucci

Estadio: Malvinas Argentinas.

1952 – Juan Manuel Fangio se despistó y su maquina se estrelló contra un árbol sufriendo el piloto una grave lesión en el cuello. Fue durante el “Gran Premio Autódromo de Monza”, en Italia. Fangio estuvo varios meses sin correr. Había llegado al circuito dos horas antes desde Francia, tras manejar toda la noche por sinuosos caminos de montaña y largó sin haber dormido. Como el mismo lo reconoció este fue un error imperdonable en un profesional. Casi le cuesta la vida.

1990: Derrota de Argentina en el partido inaugural ante Camerún, que en el inicio del Mundial de Italia 1990 ganaba por 1 a 0 con gol de Omam Biyik y dejaba con las manos vacías al campeón defensor del título, que contó con Diego Maradona en cancha en ese encuentro que se llevó a cabo en el Giuseppe Meazza de Milan.

1958: Luego de 24 años de ausencia, la Argentina reaparece en los Mundiales. En Suecia cae ante Alemania Federal por 3 a 1. El gol argentino lo marcó Oreste Omar Corbatta.

2005 – Con una actuación memorable Argentina aseguró su clasificación para el Mundial de Alemania 2006, al vencer a Brasil por tres a uno en el estadio Monumental ante 54.000 espectadores. Hernán Crepo dos y Juan Román Riquelme señalaron los tantos del equipo dirigido por José Pekerman. Roberto Carlos hizo el gol visitante.

1961: El clásico entre Boca Juniors y River Plate se juega con 10 extranjeros entre ambos equipos. Este es el partido con menos argentinos que se ha jugado en la historia de ambos clubes. Empatan 2-2 con 4 goles extranjeros: Benítez (peruano) y Valentim (brasileño) para Boca y Moacir (brasileño) y Pepillo (español) para River.