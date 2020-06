Samsung lanza The Frame, la TV que se convierte en una obra de arte cuando está apagada

Siguiendo la tendencia hacia productos no sólo más tecnológicos sino con gran foco en el diseño, Samsung trae a la Argentina The Frame: una TV cuando está encendida y un cuadro artístico cuando se apaga.

Se trata de una televisión UHD 4K de 55” sumamente estética, que cuenta con distintas opciones de marcos para elegir y una serie de obras de arte mundialmente conocidas para que cada uno pueda elegir cómo va a decorar el espacio que conforma.

The Frame está equipada con la exclusiva tecnología de Samsung Quantum Dot, lo que le permite mostrar una imagen sumamente vívida y con todos los detalles, ajustando automáticamente la iluminación y el contraste de la pantalla en función de la luz disponible en el ambiente. Además, cuenta con un sistema integrado de inteligencia artificial que detecta la presencia de personas alrededor del televisor para encender la pantalla y mostrar las obras, o apagarla para ahorrar energía.

El precio es $189.999 con la posibilidad de abonarla en 12 cuotas sin interés

De esta manera, con un diseño de vanguardia, The Frame es la combinación justa entre arte y tecnología. Incluye distintas obras de reconocidos artistas de todo el mundo que están disponibles de manera gratuita, y más de 1.200 piezas que se pueden obtener a través de la Tienda de Arte de Samsung.

Por otro lado, la instalación de The Frame está preparada para ser simple y práctica, además de contar con un cable único, casi invisible. La TV incluye un soporte No Gap, que permite instalarla sin ningún espacio con la pared, igual que si fuera un cuadro real. De todos modos, para quienes compren The Frame y vivan dentro de AMBA, Samsung Argentina ofrecerá un servicio de instalación sin costo.

Así, The Frame llega para pisar fuerte en Argentina y marcar una tendencia sin precedentes. Estará disponible en la Tienda Samsung desde los primeros días de junio, en 55 pulgadas.