Mendoza comienza a “Separar para reciclar”

La Ciudad tendrá un nuevo sistema de recolección diferenciada. Desde el jueves 18 se deberán separar los residuos en el hogar para que luego puedan ser reciclados.

Desde el jueves 18 de junio, la Ciudad de Mendoza comenzará con la recolección diferenciada de residuos. Este nuevo cronograma establece los días jueves para los secos reciclables, los lunes, miércoles, viernes y domingos para los húmedos, mientras que los martes y sábados continúan sin recolección. A su vez, los lunes también serán los días para los residuos verdes de jardín. El horario para sacar la basura seguirá siendo el establecido previamente, es decir, las 21 horas.

La separación de residuos en origen y su posterior recolección diferenciada implica un doble beneficio. En primer lugar, esta acción tiene un impacto social ya que ayuda a cooperativas de recuperadores urbanos que con esos recursos se ganan el sustento. Más de 50 familias reciben los residuos secos reciclables, los acondicionan y comercializan en las plantas recicladoras.

En segundo lugar, este procedimiento contribuye con el medio ambiente reduciendo la contaminación que impacta en el cambio climatico, ya que disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. De esta manera, juntos seguimos avanzando en el camino hacia una ciudad sostenible.

¿Cuáles son los residuos secos?

o Papel – cartón: revistas / folletos / cuadernos / diarios / cajas, etc.

o Plásticos: botellas de aceite y vinagre / tapas / envases de limpieza y perfumería / adornos y juguetes plásticos / baldes / sillas y mesas plásticas / otros.

o Vidrio: frascos, botellas, vasos, espejos, etc.

o Metal / latas / conservas / aerosoles / etc.

o Envases de tetra brik.

o Ropa / Telgopor / nylon de packs y film / corchos

¿Cómo separarlos?

Algunos tips:

-En una caja o bolsa, poné por separado tus residuos reciclables

-Compactá las botellas y doblá los cartones para que no ocupen mucho espacio

-Enjuagá los tetrabik y botellas. Secalos para que no generen olor.

El cronograma:

Lun – Miér – Vier – Dom: restos húmedos

Jueves: secos reciclables

Lunes: verdes de jardín

Martes y sábados: no hay recolección

Horario: 21 hs.