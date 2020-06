“No más hambre – Las Heras solidaria” campaña del municipio

Se trata de una nueva donación de la empresa Danone que se realizó en el Nido del barrio Estación Espejo. Serán destinadas a personas en condiciones de vulnerabilidad del departamento y a personal de Salud que trabaja en la primera línea frente a la pandemia.

En el corazón del barrio Estación Espejo en El Resguardo, se realizó este martes la entrega de 3500 botellas de 500 cc de agua Villavicencio que donó la empresa Danone para ser destinadas a la campaña solidaria “No más Hambre – Las Heras Solidaria” que lleva adelante la Municipalidad de Las Heras junto a la asociación civil No Más Hambre.

En momentos de emergencia sanitaria como la actual, Las Heras convoca a todos los sectores con el propósito de ayudar a quienes se ven más afectados por el aislamiento y la crisis económica; así el municipio une fuerzas con asociaciones y diversas empresas del departamento para que se sumen en esta iniciativa solidaria.

Danone Argentina es una de ellas, y pese a la difícil situación económica que está atravesando la empresa, no dejan de colaborar como una forma de aportar para la salud de la comunidad: “Por eso queremos donar nuestra agua como base de hidratación fundamental, con el foco puesto en Las Heras donde operamos de forma centenaria. Se trata de hidratación, de acompañar al municipio a hidratar a quienes más lo necesitan, con agua pura de Las Heras, de Mendoza, y estar codo a codo trabajando con la ciudadanía, es estar donde tenemos que estar, somos parte del ADN de Las Heras”, expresó Silvina Giúdice, responsable de la Reserva Villavicencio.

Las 3500 botellas de agua serán destinadas a asentamientos y barrios con mayores necesidades en el departamento. “En estos días hemos visto la gran solidaridad de las empresas lasherinas, en los supermercados, mayoristas y de aquellas personas que anónimamente también se han sumado y que hacen posible esta colecta solidaria, ese engranaje es fundamental. Ayudamos, paliamos, pero también sabemos que en la parte coyuntural si no tenemos a las empresas que estén colaborando, no se podría llegar a realizar esto, así que un agradecimiento especial para Danone, Villavicencio por todo lo que estamos recibiendo tanto en la parte del agua como a través de los productos alimenticios y sanitarios que también nos han donado”, agradeció de este modo el intendente Daniel Orozco.

La colecta No Más Hambre – Las Heras Solidaria, es impulsada por la Municipalidad y la asociación civil No Más Hambre con el fin de recolectar alimentos no perecederos, ropa de abrigo, artículos de limpieza y elementos de construcción para cubrir parte de las necesidades de las familias más vulnerables del departamento.

Las donaciones pueden entregarse en los stands ubicados al ingreso de las sucursales de Las Heras de Átomo, Vea y Walmart, además de Tadicor y en el estadio Vicente Polimeni. Fuera del departamento se suma el mayorista Oscar David, de Godoy Cruz, y los interesados en colaborar con dinero también pueden hacerlo en la cuenta bancaria número 0001679/5 (CBU 0290008700000000167950) del Banco Ciudad.