Ex Pumas realizaron campaña solidaria de donación de sangre

El objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de la donación para salvar vidas. También, las personas podrán obtener turnos para donar a través de un sitio de internet, sin necesidad de llamar por teléfono.

Bajo el lema Doná sangre, salvá vidas, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, junto a ex Pumas realizaron un video con un fin solidario con la premisa de concientizar y sumar más donantes de sangre.

Matías Cortese, Rodrigo Báez, Federico Silvestre, Matías Díaz, Roberto Fariello, Miguel Ruiz, Pablo Guarrochena y Matías Roby fueron quienes participaron en esta iniciativa solidaria que consistió en prestar su sangre y ponerla a disposición del Banco de Sangre del Centro Regional de Hemoterapia Mendoza (CRH).

Debido a las medidas establecidas a causa del coronavirus, muchas acciones fueron suspendidas por tiempo indeterminado, como por ejemplo las colectas que se realizaban semanalmente en instituciones como clubes, municipios o empresas.

En este sentido, vale recordar que muchas personas dependen de una transfusión de sangre, porque se encuentran en grupos de riesgo por tener algunas patologías, como anemia o reciben tratamientos oncológicos, como en el caso de la leucemia. También puede necesitarse en casos específicos, como los partos.

Al respecto, el responsable del CRH en Mendoza, Pedro Ruiz, sostuvo: “Esta situación de la pandemia no nos es ajena y como consecuencia de esto han disminuido las donaciones voluntarias de sangre 50 por ciento. Por ello requerimos de la solidaridad y de este acto altruista y voluntario de la población, para que concurran a donar sangre a los servicios de hemoterapia y al mismo Centro Regional, ubicado en Garibaldi y Montecaseros, donde hemos tomado todas las medidas necesarias para cuidarlos y evitar el aglomerado de gente”.

“Tengamos en cuenta que las situaciones en hospitales no ha cambiado mucho. Siguen las cirugías, los pacientes con patologías oncohematológicas requieren transfusiones habitualmente”, agregó Ruiz.

Toda persona que quiera donar sangre tiene la posibilidad de solicitar turnos por internet.

Por último, se recuerda que los requisitos para la donación de sangre son:

– Tener entre 18 y 65 años.

– Pesar más de 50 kg.

– Desayunar antes de concurrir a donar.

– No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.

– Concurrir con DNI u otro documento que acredite identidad.

– No haberse realizado dentro del último año tatuajes, perforaciones o cirugías.

– Descansar bien la noche anterior.

– No consumir drogas ilegales.

– Gozar de buena salud.

A estos se suman los requerimientos en situación de pandemia de coronavirus:

– No haber viajado en el último mes fuera del país ni haber estado en contacto estrecho con alguien que haya viajado al exterior en los últimos 15 días.

– No haber estado en contacto estrecho con casos sospechosos de coronavirus en el último mes.

– No haber estado en contacto estrecho con personas infectadas de coronavirus en los últimos tres meses.

– No haber tenido fiebre, tos, dolor de garganta ni resfrío en los últimos 15 días.

Además, se recuerda que, en caso de querer donar sangre, también se puede hacer en el lugar más cercano al domicilio, con turno previo.