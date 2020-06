Presidente de Godoy Cruz habla de mala intención periodística la difusión de la vuelta a los entrenamientos

Godoy Cruz Antonio Tomba fue noticia nacional. Olé, La Nación o Cadena 3, por citar algunos medios que se hicieron eco de la noticia, difundieron que el equipo mendocino había retomado las prácticas algo que está prohibido por la AFA.

Ante este descalabro informativo, José Mansur, presidente del Expreso habló en el programa Ídolos y Anónimos que conducen Jorge Barbieri y Orlando Abraham para aclarar la situación.

“Respetamos totalmente la resolución de AFA. Aquí lo que sucedió fue que un grupo de jugadores que en vez de ir a correr al parque, de ir a correr a una plaza o algún predio, pidieron permiso para ver si podían ir a correr a un predio privado. No se violó nada, fueron cinco chicos que fueron con su ropa y lo hicieron de manera individual. Godoy Cruz va a volver a los entrenamientos cuando la AFA lo disponga. Ni cuerpo técnico tenemos. Te diría que el 60 por ciento del plantel está en sus respectivas provincias, nada más que acá, de manera mal intencionada un medio local puso una lista de jugadores de los cuales muchos no están acá, puso una foto vieja del predio de Godoy Cruz donde aparecían los jugadores entrenando, todo con tal de generar un varuyo importante con una calidad periodística muy pero muy baja. No hay problema, ya estamos acostumbrados” dijo Mansur al programa que se emite por Radio Jornada (91.9).

La respuesta del presidente de Godoy Cruz fue en clara alusión a la información que apareció este miércoles por la mañana en el diario Los Andes donde se informaba que; “Godoy Cruz entrenó en un predio de propiedad de su presidente José Mansur”, pero en horas del mediodía, desde las redes oficiales del club se comunicó que pese contar con la autorización de las autoridades provinciales no retomaría las actividades.

“Creo que la versión periodística ha sido totalmente malintencionada. De eso estoy muy seguro” expresó.

Fuente: Jorge Alejandro Márquez Arrobasport

foto ilustrativa