San Luis: De $50mil a $1millon son las multas por no usar el tapabocas

Lo confirmó el Gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Saa, en la conferencia de prensa que brindó ayer por la tarde en Terrazas de Portezuelo. El primer mandatario también hablo de las modificaciones para ingresar a la provincia y de posibles tratados con Mendoza y San Juan para realizar un tratado similar al ya firmado con La Pampa, que permite libre circulación entre ambas provincias.

El primer mandatario puntano explicó que si bien en algún momento el uso del tapabocas era una recomendación, luego del último DNU del Gobierno Nacional, se estableció como obligatorio. Se puede usar cualquier tapabocas “incluso la bufanda se puede usar”. Por otra parte la jefa de Comité de Crisis, Dra. María José Zanglá, explicó que el uso del tapabocas está establecido incluso para manejar. “Para hacer deporte no lo hemos puesto ni obligatorio ni lo hemos recomendado” aunque aclaró que en ese caso esta demarcado el distanciamiento de dos metros y que a medida que se aumenta la velocidad en el deporte, aumenta el distanciamiento. “La caminata es a 4 metros, el correr de 3 a 10 metros y el andar en bicicletas es de 20 metros entre cada una, por la nube que se va quedando desde la primera persona”.

Por otra parte el gobernador confirmó que las multas por no usar el tapabocas y no respetar el distanciamiento social van desde los $50mil pesos hasta el Millón de pesos y ya están en vigencia. “Son muy fuertes pero son para evitarlas, que te duelan tanto que no las quieras cometer” sostuvo Rodríguez Saa.

En los últimos días se anunció que había una modificación al ingreso a la provincia y que ahora también, además de los 14 días de cuarentena, existía la opción de ingresar con un test de PCR negativo, esto hizo que se colapsará el pedido de ingresos y se diera marcha atrás para revisar la medida. Ayer el gobernador explicó que algunas personas pudieron ingresar con el test, previa aprobación del ingreso.

El problema surgió, porque se hicieron más de mil solicitudes de ingreso, “muchos son re contra mil entendibles, otros les haces una segunda pregunta y se contradicen con la primera”. “Nosotros tenemos para hacer 60 test por día, si traemos mil, al quinto día tenemos que hacer mil, entonces es una imposibilidad” sostuvo el primer mandatario. También se aclaró que nadie se tiene que hacer el test antes de tener la habilitación para ingresar, ya que el mismo dura 5 días a partir de que se toma la muestra. En el caso de que la persona que ingresa con el PCR, y no quiera hacer el aislamiento de 14 días, en un hotel que deberá pagarse, tiene la posibilidad de repetir el test cuyo costo también corre por su cuenta. En el caso de la provincia de San Luis, el único laboratorio autorizado para realizar las pruebas, es el laboratorio provincial “Dalmiro Pérez Laborda”.

A otro de los temas que hizo referencia el Gobernador, es a posibles acuerdos para libre circulación con Mendoza y San Juan, similares al que ya se firmó días atrás con la vecina provincia de La Pampa. “Estamos hablando ahora con La Pampa, cuando funcione el de La Pampa y si San Juan continua con este ritmo que no tiene circulación comunitaria, empezaríamos a hablar dentro de algunos días. Yo haría el llamado y si me contestan el teléfono comenzaríamos a conversar para arribar a un acuerdo. Con Mendoza todavía no me he animado porque no he estudiado bien la situación pero me encantaría ver los protocolos, si Mendoza tiene cerrado el gran Mendoza o no, si es zona roja o no, y allí podríamos empezar a hablar” afirmó Rodríguez Saa. También aclaró que si Córdoba cambia algunos protocolos, se podría abrir la circulación con las localidades limítrofes.