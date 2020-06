Familiares de transportistas reclamaron “trato digno” para los choferes

Un grupo de familiares llegó a Casa de Gobierno esta mañana para entregar un petitorio al gobernador en el que reclaman un mejor trato a los camioneros, que decidieron parar para visibilizar su situación.

La vocera afirmó que “están cansados de tanto maltrato, no pueden creer que hoy por hoy, que son los únicos que no han parado en toda la pandemia, que no han desabatecido ningún lugar, sean tratados inhumanamente”.

Los choferes autoconvocados hicieron un paro esta mañana, pidiendo la agilización de los trámites y coincidiendo con el cierre del Paso Cristo Redentor por las malas condiciones climáticas. Había más de 1500 camiones varados en Uspallata y en la Destilería de Luján de Cuyo.







Luego de reunirse con autoridades del gobierno provincial, llegaron a un acuerdo, y entre las medidas está una prueba piloto de apertura del Paso las 24 horas, a partir del lunes 15 y siempre que el clima acompañe.