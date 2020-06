Ocurrió un 13 de junio: José Froilán González gana las 24 horas de Le Mans

13 de Junio de 1954 – Histórico. José Froilán González, en pareja con el francés Maurice Trintignant, al comando de una Ferrari 371 Plus, tras 302 vueltas y mas de 4.000 kms recorridos bajo una intensa lluvia y muy bajas temperaturas, manejando por momentos a 280 kms/h, ganó las 24 Horas de Le Mans, reservada para autos Sport. EL “Cabezón” González es el único piloto argentino que ganó esa legendaria prueba. Lo del “cabezón” fue épico, manejo durante 17 de las 24 horas y lo hizo en la noche, cuando arreciaba la lluvia y la visibilidad era escasa.El Toro de las Pampas debutó en la fórmula 1 en 1950 con Maserati. El 14 de julio de 1951, en su segunda carrera con Ferrari, hizo que la escudería del Cavallino Rampante venciera por primera vez en una prueba. “Corrí de casualidad en Silverstone. Me ofrecieron el auto, un Ferrari de cuatro litros y medio, en Reims, Francia, porque uno de los pilotos de ellos se había roto una pierna. Ni dormí esa noche, y al día siguiente lo probé en las calles de Reims. No anduve mal, pero tuve que darle el auto a (Alberto) Ascari en plena carrera y terminamos segundos. ¿Quién iba a pensar que la carrera siguiente la iba a ganar? Terminó siendo el circuito en el que gané más carreras. Y no porque me gustara más que otros. Simple casualidad”, contó González a El Gráfico. Aquel año acabó tercero en el Campeonato de Fórmula 1, mientras Fangio lograba el primero de sus cinco títulos.Al año siguiente, los dos argentinos dieron plantón a Ferrari y se fueron a Maserati. En 1954, otra vez con Ferrari, Fangio fue campeón y González subcampeón. Ese mismo año Pepe se convirtió en el único argentino que ha ganado las 24 Horas de Le Mans, la carrera más difícil de su vida. “Casi toda la carrera (fue) con lluvia y niebla. Y de las 24 Horas me pidieron que manejara la mayoría, así que anduve como 17 horas con ese auto. Le pusieron una bolsa de arena mojada para que tuviera más agarre. Hubo muertos, lluvia hasta la madrugada, en la última parada el auto no arrancaba…”, recordó el conductor que corrió nueve temporadas de F1, también con otras escuderías como Talbot-Lago, Vanwall, Lancia-Ferrari y Ferrari-Dino.

1982: Argentina pierde en su debut mundial como campeón. Cae en España con Bélgica por 1 a 0. Fue un certamen especial para nuestra Selección, ya que defendía el título obtenido en 1978, presentando la base de aquel plantel junto a Diego Maradona y Ramón Díaz, que venían de ser campeones juveniles en 1979. Sin embargo, ese equipo lleno de figuras -con la guerra de Malvinas en desarrollo- nunca terminó de consolidarse.

Argentina 0 – Bélgica 1

Goles:62 Erwin Vandenbergh

Argentina: Ubaldo Fillol, Luis Galvan, Jorge Olguin, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini, Osvaldo Ardiles, Americo Gallego, Diego Maradona, Daniel Bertoni, Ramon Diaz , Mario Kempes/ Ingresaron: Jorge Valdano x Ramòn Diaz / DT: Cesar Luis Menotti

Bélgica: Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets (C), Luc Millecamps, Marc Baecke, Maurits De Schrijver, Frank Vercauteren, Ludo Coeck, Erwin Vandenbergh.

2007: Murió Néstor “Pipo” Rossi, legendario centrohalf de River y la Selección Argentina. Dentro de la cancha imponía su temperamento, luego trasladado a su etapa como entrenador. Dirigió al “Millonario”, Boca, Huracán y Atlanta, entre otros.

1915 – Nace John Donald “Don” Budge. Fue un campeón de tenis estadounidense, considerado entre los más grandes de la historia del deporte. Su logro más importante es haber sido el primer hombre en conquistar el Grand Slam, es decir, ganar los cuatro torneos más importantes del planeta en la misma temporada, lo que pudo realizar en el año 1938. Durante los años 30 jugó como profesional, destacándose por encima del resto. Falleció el 26 de enero de 2000.