El comercio en San Juan sigue con medidas de flexibilización

Buscan hacer rentable el horario de la siesta, realizando ofertas comerciales, informaron desde la Cámara de Comercio de San Juan.

Tras haberse confirmado el séptimo caso de coronavirus en la provincia, desde la Cámara de Comercio de San Juan, aseguraron que las flexibilizaciones previstas para el sector continúan y que sigue en pie la decisión de la semana próxima, los comercios ya no tengan que exigir a los clientes que para ingresar tengan las terminaciones de DNI determinadas para cada día. También los mayores de 60 años y los menores de edad, podrán ir a comprar a los comercios.

Este viernes, se conoció que hay un séptimo caso de coronavirus confirmado en la provincia de San Juan y la noticia despertó las dudas de los comerciantes que llevan un poco más de un mes desde la reapertura, pero que todavía no pueden alcanzar los niveles de ventas que tenían previo a la pandemia.

Consultado sobre esta situación, Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan afirmó que “le acabo de llamar a Gattoni (vicegobernador) y sigue todo igual”. “A lo mejor, creo no sé, es que se frene un poco el próximo paso de esto, que era que los mayores de 60 años que trabajan en el comercio vuelvan a trabajar, pero sigue en pié que los clientes mayores de 60 , los menores y cualquier terminación de DNI puedan venir a comprar.

Cabe destacar, que las flexibilizaciones siguen en pie porque en la provincia no hay circulación comunitaria de Covid-19, ya que si bien se han incrementado esta semana los casos, sumando dos nuevos contagiados, ambos son personas que venía de afuera de la provincia y estaban aislados, además asintomáticos, lo que significa, según la OMS, que tienen menos carga viral y menor contagiosidad que un paciente que presenta síntomas.

Hermes Rodríguez se mostró aliviado con la noticia que le dio Gattoni, ya que proyecta que, “la semana que viene se pueden mejorar las ventas, porque ya algunos empiezan a pagar medio aguinaldo y creo que se va a mover un poco más”. Además remarcó que las ventas no han venido muy bien desde la reapertura, no han sido “una panacea”, como muchos pensaban y proyecta mejoras por los medio aguinaldo más que por las flexibilizaciones, aunque reconoció que, “están buenas y nos vienen muy bien a todos, lo que pasa es que la gente no tiene plata y seguimos con el país en recesión”.



Fuente: El Zonda