Ocurrió un 15 de junio: Descenso de Independiente de Avellaneda

15 de junio de 2013: Independiente pierde 1-0 ante San Lorenzo, en el estadio Libertadores de América, y desciende a la Primera B Nacional por primera vez en su historia.El encuentro estuvo lleno de incidentes en las tribunas y en las afueras del estadio, lo que obligó a detenerlo en más de una ocasión. Sin embargo prosiguió y, con el pitazo final, la tristeza y el dolor de los hinchas del “Rojo” se desató en el Estadio Libertadores de América.Tras un año en la B Nacional, el Rojo volvìa a la A.

Síntesis.

Independiente (0): Diego Rodríguez; Julián Velázquez, Cristian Tula, Claudio Morel Rodríguez y Lucas Villalba; Hernán Fredes, Fernando Godoy, Juan Manuel Trejo y Daniel Montenegro; Francisco Pizzini y Adrián Fernández. DT: Miguel Angel Brindisi.

Cambios: Mirando por Fredes, Gabriel Vallés por Velázquez

San Lorenzo (1): Sebastián Torrico; Gonzalo Prósperi, Pablo Alvarado, Mauro Cetto y Walter Kannemann; Ignacio Piatti, Juan Mercier, Leandro Navarro y Leandro Romagnoli; Angel Correa y Gonzalo Verón. DT: Juan Antonio Pizzi.

Cambios: Julio Buffarini por Navarro, Alan Ruiz por Piatti, Eloy Rodríguez por Alvarado y 35m Fabian Bordagaray por Romagnoli

Gol: ST 14m Correa (SL).

Estadio: Libertadores de America.

Arbitro: Silvio Trucco.

2003: En la temporada debut de Emanuel Ginóbili en la NBA y se consagraba campeón con los San Antonio Spurs que ganaron la serie a los Nets de Nueva Jersey, 4-2. En el partido final, disputado en Texas, los locales vencieron 88-77 con 11 puntos y 7 rebotes del “Manu” en 33 minutos de juego.

1986: Epopeya de Boca en Rosario ante Newells. En la ida había perdido en la Bombonera y estaba 1 a 0 abajo. Se puso 3 a 1 lo que obligaba a los penales, pero en tiempo de descuento y estando ambos equipos con 8 jugadores marcó el 4 a 1 y por diferencia de gol clasificó a la Copa Libertadores de América.

2014, Argentina debutó con un triunfo en el Mundial de Brasil: en un estadio Maracaná teñido de albiceleste, el equipo de Alejandro Sabella derrotó a Bosnia por 2 a 1, con goles de Sead Kolasinac, en contra, y Lionel Messi. Fue el segundo gol de la “Pulga” en Copas del Mundo. Hasta ahí, sólo le había marcado a Serbia y Montenegro en Alemania 2006 (en Sudáfrica 2010 no hizo goles).

1958: En el marco del Campeonato Mundial de fùtbol de Suecia, la Argentina sufre una de las derrotas más humillantes de su historia, al perder con Checoslovaquia, por 6 a 1. Cuando regresó el equipo a Buenos Aires, una lluvia de monedas recibió a los jugadores en Ezeiza. Pagaba caro los años de no competir internacionalmente porque se creia que los “argentinos no tenìamos nada que demostrar”. El golpe con la realidad fue muy duro. Carrizo, Mussimesi, Lombardo, Vairo, Edwards, Acevedo, Ramos Delgado, Dellacha, Rossi, Varacka, Perez, Mouriño, Corbatta, Prado, Menendez, Rojas, Labruna, Boggio, Infante, Avio, Sanfilippo y Cruz, el plantel riquisimo en figura que tuvo Guillermo Stàbile, que no pudo evitar lo que dio en llamarse “el desastre de Suecia”

1958: En Gotemburgo debuta Pelé en una Copa del Mundo, en la victoria de Brasil sobre Unión Soviética por 2 a 0. En otros resultados, Checoslovaquia 6 Argentina 1; Alemania Federal 2 Irlanda del Norte 2; Paraguay 3 Yugoslavia 3; Hungría 4 México 0; Gales 0 Suecia 0; Austria 2 Inglaterra 2.

1982: Durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol tiene lugar la derrota más grande de la historia de estos juegos hasta la fecha: El Salvador pierde ante Hungría 10 a 1.