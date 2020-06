Tips para viajar en zonas cordilleranas en invierno

Entre las recomendaciones se aconseja el uso obligatorio de cadenas para aquellos vehículos que deban viajar a la zona cordillerana.

Debido a las nevadas que se han registrando en Alta Montaña, el Ministerio de Seguridad de Mendoza brinda recomendaciones para circular en las rutas provinciales y así evitar accidentes.





















Entre los cuidados es importante manejar con precaución, a velocidades bajas y dependiendo las zonas y las condiciones hacerlo con la portación de cadenas en el vehículo.



Las cadenas deben colocarse en todas las ruedas según el modelo del vehículo. Si el rodado es de tracción delantera se deben ubicar cadenas en el tren delantero lo que permitirá mejorar la estabilidad del mismo.





En el caso de camiones tipo chasis con acoplado o semi-remolque, las cadenas se deben colocar en todas las ruedas traseras o al menos en la rueda izquierda para mejorar la maniobrabilidad.



También es importante, antes de emprender el viaje verificar el estado de la ruta y del vehículo, controlar neumáticos, frenos, el funcionamiento de las luces, la dirección y la parte eléctrica del automóvil. Además revisar cinturones de seguridad, los airbags, los espejos retrovisores y el limpiaparabrisas.



A su vez, se debe llevar el tanque de combustible lleno, matafuego, gato hidráulico, balizas adicionales y utilizar líquido anticongelante en el sistema de enfriamiento del motor.



Viajar con un botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua fría y caliente, abrigo extra (camperas y mantas) para cada ocupante del vehículo y medicamentos extra.



Por otro lado, sumar un cable de arranque, linternas con pilas, soga, pala chica para sacar al vehículo en caso de atasco y cuarta o lanza de remolque.



Los adultos deben llevar la documentación personal tanto del automóvil como de los ocupantes del vehículo. Si se viaja con niños deben ir sentados en la parte trasera del rodado.





En caso de quedar varados:



Permanezca en el vehículo. No intente caminar en busca de auxilio.

La ayuda puede llegar por vía aérea, mantenga el techo limpio de nieve y utilice un paño de color como bandera.

Encienda el motor en intervalos para mantener la temperatura en su interior, controle que el caño de escape no esté tapado por la nieve, esto a fin de evitar intoxicaciones con Monóxido de Carbono (CO).



Recomendaciones para los habitantes



Si hay una mujer embarazada que tiene fecha de parto para la época invernal, planificar el traslado con tiempo al domicilio de un familiar; igual situación para personas con enfermedades crónicas.

Tener equipos operados con baterías, como linternas, radio AM/FM, para escuchar avisos específicos, como así el Pronóstico Meteorológico.

Lámparas y pilas extra, velas y fósforos. Ropa y calzado invernal adecuado.

Acumule material combustible (leña, gas, combustibles líquidos, etc.), a fin de evitar la falta de estos en el temporal.