El MTB planea regresar a las competencias en agosto

La Asociación Mendocina de Ciclismo de Montaña (ASO.MEN.CI.Mo) presentó al Subsecretario de Deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, un proyecto para volver a las competencias de MTB en agosto.

Todas las pruebas serían fiscalizadas por dicha Asociación, bajo un estricto protocolo.

La entidad presidida por Mauricio Bonfanti explicó que han estado en contacto con organizadores y profesores para dar cuenta de la responsabilidad que se debe tener para llevar adelante eventos

ciclistas. Además, destacaron la necesidad de que “todas las Secretarías de Deporte de cada municipio tenga en cuenta que es necesario tener un norte y un apego a los reglamentos adaptadosa la nueva normalidad”.

En cuanto a la propuesta de la ASO.MEN.CI.Mo, propusieron que se pueda retornar a las competencias de cicismo de MTB, respetando los protocolos establecidos en la Provincia deMendoza con motivo de la pandemia.

Entendiendo que este territorio podría ser de los primeros en

regresar a la actividad en caso de seguir avanzando de fases, proponen otros puntos a destacar:



 Eventos locales o de pequeña envergadura, con grupos no mayores a 20 ciclistas y en espacios abiertos, ya sea en circuitos rurales o de montaña.

 No habrá concurrencia de público.

 Al no existir contacto personal durante la carrera (no hay roces), sólo se utilizaría el barbijo en la largada, volviendo a colocárselo una vez finalizada la competencia.

 Los circuitos no deben ser menores a 5 km de longitud en la montaña, y deberán ser más largos en caminos rurales.

 Las tandas las marcarán las diferentes categorías que en nuestro caso se dividen en categorías promocionales, juveniles, junior, Sub23, Elite y las distintas categorías Master.

En el hipotético caso que haya más de 20 ciclistas por largada, podrían hacerse clasificatorias.

 La inscripción debe ser en forma virtual.

 La competencia tendrá como máximo de 2 horas duración o cantidad de km en la modalidad Rally o Rural Bike, que establezca la organización. Y de 1h30’ en circuitos de XCO.

 Entre cada manga o tanda deberá haber 15 minutos de separación entre la finalización de una y el comienzo de otra.

 No deberá quedar ningún ciclista en línea de largada o concentración. Sólo podrán hacerlo las autoridades de la prueba (que no deberán superar las 5 personas) para dar comienzo a las nuevas competencias.

 En el caso de inscripciones de muchos deportistas se podrá realizar la competencia en dos días diferentes (sábado y domingo).

 Cada participante deberá presentar una declaración jurada, que firmará en conjunto con la inscripción para la competencia deportiva, descartando síntomas compatibles con COVID19, para garantizar su salud y la de todos los involucrados.

 Todos los ciclistas deben estar asentados o empadronados en la FACiMo, o ASO.MEN.CI.Mo para poseer el respectivo seguro del corredor. Quien no lo tenga no podrá participar de la misma.



Por otra parte, los organizadores deberán tener la autorización de la Subsecretaría de Deportes y el de la ASO.MEN.CI.Mo. Entre las obligaciones de la organización, destacan requisitos sanitarios, protocolos de distanciamiento, seguro de competencia, circuitos debidamente marcados ydistanciamiento entre boxes, entre otras medidas. Además, las clasificaciones se realizarán en forma virtual y se darán a conocer por el medio elegido una vez terminada la competencia, sin realizarse

ceremonia de podios.

Por último, desde la Asociación Mendocina de Ciclismo de Montaña destacaron que el proyecto compartido con la Subsecretaría de Deportes está basado en las experiencias europeas de países como Bélgica, República Checa o España, donde ya se están efectuando carreras de menor

envergadura.



Franco Xavier Videla – Asociación Mendocina de Ciclismo de Montaña