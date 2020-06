Estados Unidos oficializa la evidencia científica sobre cómo se trasmite el coronavirus

El Centro de Control de Enfermedades del gobierno de EE. UU. Ha oficializado la evidencia científica emergente sobre la transmisión del coronavirus:

1. Muy bajo riesgo de transmisión desde las superficies.

2. Muy bajo riesgo de actividades al aire libre.

3. Riesgo muy alto de reuniones en espacios cerrados, como oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros.

Otros datos interesantes, la carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de ~ 1000 partículas virales (vp).



1. Respiración: ~ 20 vp / minuto

2. Discurso: ~ 200 vp / minuto

3. Tos: ~ 200 millones de vp (suficiente puede permanecer en el aire durante horas en un entorno con poca ventilación)

4. Estornudar: ~ 200 millones de vp

5. Estar cerca de alguien (~ 2m de distancia): bajo riesgo si el límite es inferior a 45 minutos

6. Hablar con alguien cara a cara (con máscara): bajo riesgo si el límite es inferior a 4 minutos

7. Alguien caminando junto a ti / corriendo / en bicicleta: bajo riesgo

8. Espacios bien ventilados, con distancia: bajo riesgo.

9. Compras: riesgo medio (puede reducir a la baja, limitar el tiempo y seguir la higiene)

10. Espacios interiores: alto riesgo

11. Baños públicos / áreas comunes: alto riesgo de fómites / transferencia de superficie

12. Restaurantes: alto riesgo (puede reducir a riesgo medio al sentarse al aire libre con distancia y percepción del tacto en la superficie)

13. Lugares de trabajo / escuelas (incluso con distancia social): muy alto riesgo, incluido un alto riesgo de transferir fomites

14. Fiestas / Bodas: muy alto riesgo

15. Redes de negocios / conferencias: muy alto riesgo

16. Arenas / Conciertos / Cines: muy alto riesgo





Los principales factores que puede usar para calcular su riesgo son:



1. Interior vs Exterior

2. Espacios Estrechos versus Grandes Espacios Ventilados

3. Alta densidad de personas vs Baja densidad

4. Exposición más larga vs Exposición corta

Fuente: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html

Se cree que el COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona. Algunas personas que no presentan síntomas pueden propagar el virus. Todavía seguimos aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus y sobre la gravedad de la enfermedad que causa.

Propagación de persona a persona

Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona.

Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies).

A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.

Las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19.

El virus se propaga fácilmente entre las personas

La facilidad con la que el virus se propaga de persona a persona puede variar. Algunos virus son muy contagiosos, como el del sarampión, mientras que otros virus no se propagan tan fácilmente. Otro factor que hay que tener en cuenta es si la propagación es sostenida, es decir, se propaga de manera continua de persona a persona.

El virus que causa el COVID-19 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las personas. La información sobre la pandemia en curso del COVID-19 sugiere que este virus se propaga de manera más eficiente que el virus de la influenza, pero no tan eficientemente como el del sarampión, que es un virus altamente contagioso.

En general, cuanto más estrechamente interactúa una persona con los demás y cuanto más larga sea esa interacción, mayor es el riesgo de propagación de COVID-19.

El virus puede propagarse de otras maneras

Podría ser posible que una persona se infecte por el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos. No se cree que esta sea la principal forma de propagación del virus, pero aún estamos aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus.

Propagación entre los animales y las personas

Por el momento, el riesgo de propagación del COVID-19 de animales a personas se considera bajo. Conozca El COVID-19 y las mascotas y otros animales.

se considera bajo. Conozca El COVID-19 y las mascotas y otros animales. Al parecer el virus que causa el COVID-19 puede propagarse de personas a animales en ciertas situaciones. Los CDC tomaron conocimiento de una pequeña cantidad de notificaciones de mascotas en todo el mundo, incluidos gatos y perros, infectadas con el virus que causa el COVID-19, principalmente después de haber estado en contacto cercano con personas con COVID-19. Sepa qué debe hacer si tiene mascotas.

Protéjase y proteja a los demás

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. Puede tomar medidas para desacelerar la propagación.