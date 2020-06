Mendoza no pagó un vencimiento de deuda y diputada impulsa citar al ministro Nieri

La diputada Garnica quiere citar al ministro de Hacienda y Finanzas Lisandro Nieri, para que explique la operatoria de refinanciación de los Bonos Mendoza 2024 y 2021.

La legisladora del Frente de Todos, Marisa Garnica desarrolló una propuesta para citar al Ministro de Hacienda, Lisandro Neri, a la reunión de la Comisión de Hacienda de Diputados a fin de que brinde ante los representantes directos del Pueblo de la Provincia un exhaustivo y pormenorizado análisis de la operatoria de refinanciación de los Bonos Mendoza 2024 (PMY24) y Mendoza 2021 (PMJ21) enmarcadas en el Decreto 631/2020.

En estos días el Ministro de Hacienda de la Provincia, Lisandro Nieri, realizó el anuncio de que el Ejecutivo se apresta a renegociar una deuda en dólares de U$S 500.000.000 (bono PMY24 de U$S 500 millones) que fue contraída en el año 2016 para ser pagada a una tasa de interés de 8,375% y con tres amortizaciones iguales y consecutivas para 2022, 2023 y 2024.

Esta deuda contraída, no la única, como adicional del dinero recibido por el Ejecutivo local entre 2016 y 2019, período en el cual recibió $ 609.000.000 para atender emergencias y desequilibrios financieros. Los analistas locales señalaron que “Mendoza, la única provincia no peronista de Cuyo, fue la que más recibió dinero de este fondo, ya que a San Juan le fueron otorgados $79 millones y San Luis, por no haber firmado el pacto fiscal, no recibió fondos”.

Durante esta parte del año 2020 Mendoza recibiría de Nación la suma de $ 2.500.000 millones de pesos por ATN en un (1) año. De los dineros recibidos por Nación para atender necesidades por la pandemia ascienden ya en abril a $825.00.000 .

Asimismo, hace un mes el Ejecutivo local logró con el apoyo del Gobierno Nacional el refinanciamiento de la deuda de la Provincia con el Banco Nación que ascendía a fines del año pasado a casi 11 mil millones de pesos, según datos oficiales.

En este contexto el Ejecutivo local evalúa pagar el medio aguinaldo a los estatales en cuotas o, en el peor de los escenarios, diferir el pago de ese sueldo complementario. Fiel al criterio local el ajuste siempre es sobre los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores. La Nación realiza esfuerzos ingentes para asistir a Mendoza, en parte con los impuestos nacionales que pagan los mendocinos, pero el Ejecutivo local deriva los dineros recibidos a otras necesidades y decide ajustar sobre el ingreso de las mendocinas y mendocinos.

“El Ejecutivo debe entender que las leyes dictadas por esta Legislatura no son una carta en blanco para continuar el endeudamiento y la postergación de los problemas financieros y económicos que posee la Provincia. Se debe aclarar cuál es el proyecto económico en el cual Mendoza ha de crecer y por qué hemos de seguir endeudando a las generaciones futuras de mendocinas y mendocinos. La propuesta de refinanciamiento de la deuda pública de Mendoza debe estar alineada con la negociación nacional, con las directrices políticas públicas para que los costos no recaigan siempre en los mismos y beneficien siempre a los mismos en Mendoza, dejando de postergar la solución de los problemas persistiendo en los endeudamientos seriales del oficialismo local”, reclamó la diputada Garnica.