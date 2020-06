Día de la Bandera. Homenaje de los vecinos de Las Heras

Un video de los vecinos de Las Heras honra a Belgrano a 200 años de su partida. Con una carta virtual del General San Martín a los lasherinos, el municipio conmemora este sábado 20 el bicentenario de la muerte del creador de la bandera que fue amigo y consultor del Padre de la Patria.

Este 20 de junio, a 200 años de la muerte de Manuel Belgrano y en el Día de la Bandera, el municipio de Las Heras honrará la figura del prócer con una original iniciativa en la que predomina el espíritu sanmartiniano de los lasherinos.

Es que este sábado se estrena en las redes sociales de la Municipalidad un video en conmemoración al bicentenario del fallecimiento del creador de la bandera argentina. Se trata de una historia ficcionada donde los vecinos son protagonistas al recibir una carta “virtual” en nombre del General José de San Martín para recordarles la importancia de mantener viva la memoria de su amigo y consultor Manuel Belgrano, precisamente en este año belgraniano.

Con texto de Jorge Sosa y la actuación de Gerónimo Miranda, la carta llega a las manos de un puñado de vecinos para que este sábado 20 conmemoren al creador de la bandera en el bicentenario de su fallecimiento. Y, a través de este escrito, recibirán las señales de amistad, admiración y respeto que había entre los dos próceres.

“Se van a cumplir 200 años de la desaparición de Manuel Belgrano y me toca las fibras más íntimas de la emoción, porque fue mi amigo, mi consultor, mi referente”, cuenta el Padre de la Patria a los lasherinos. Y sobre la figura del homenajeado, describe: “Nunca encontré un hombre tan generoso, tan recto, tan desinteresado, tan coherente con sus opiniones; un hombre que estuvo dispuesto a todo para alcanzar la libertad del Sur de América”. También revela que Belgrano “dio todo lo que tenía para cumplir con sus convicciones, se puso de militar cuando no sabía nada de luchas y nos legó la máxima aspiración de nuestro cielo: la bandera argentina”.

Bajo la producción de la Secretaría de Intendencia, a través de su Dirección de Cultura, el video cuenta con la participación de cinco vecinos de diferentes generaciones que leen la carta enviada por el Libertador de América en la intimidad de sus casas.

La abanderada nacional Ángeles Victoria Bulacios, de 13 años, es fanática de las historias de terror pero también le gustan las biografías de sus héroes como San Martín. Desde el comedor de su hogar, en El Algarrobal, la joven se compenetra con la carta de San Martín sin pensar en que la están filmando mientras lee.

En cambio, Caterina Oliveri de Ciardullo tiene 82 años y ha palpado los relatos históricos en su experiencia de vida. “Así como dice esta carta deberíamos comportarnos todos los argentinos para lograr ser la patria grande que seguimos soñando, como nos enseñaron San Martín o Belgrano”, expresa desde el sillón de su casa familiar, en La Cieneguita, y se muestra paciente ante cada escena que debe recrear con su lectura. Coqueta ella, y de mirada profunda, advierte que pese a su edad no usa anteojos porque no le hacen falta.

Luisa Chavero transmite desde el inicio del rodaje su orgullo de ser lasherina, y mejor aún, de llevar 40 años de sus 64 viviendo en el barrio Estación Espejo, en El Resguardo. Los desafíos la inquietan pero se anima a pararse en la barra de su cocina, mientras el vapor de una deliciosa comida le da fuerzas para mirar a la cámara sin timidez. “Nunca me habían filmado, no sé si podré leer bien esta carta pero quiero intentarlo”, confiesa entusiasmada con la propuesta. Y, detrás de escena, repite una y otra vez el párrafo que mejor le sienta: “Son 200 años de su adiós, pero sigue estando con nosotros, velando que la libertad ansiada no sea manchada por nada ni por nadie”.

Las letras continúan su viaje de ficción hasta el barrio Infanta, de El Challao. Allí, al calor de la familia Casterán Ruiz, las palabras de San Martín –en puño y letra para la ocasión del gran poeta Jorge Sosa- cobran fuerza. Omar (56) suelta espontáneamente lágrimas de emoción al replicar las sensaciones que le inundan su corazón lasherino. “Leer este texto me emociona porque es lo que siento realmente por estos próceres y por mi país”, revela el papá de Jerónimo (10), acomodado en el sillón del living. Mientras, su hijo está terminando las tareas virtuales de la escuela, y acepta el desafío de formar parte de la lectura desde su mesa de estudio.

“Él sabía que aquí en Las Heras se estaba preparando un ejército libertador y siempre alentó la esperanza de su éxito. Siempre pensó que de Las Heras se iba a forjar nada menos que la Independencia”, cita el texto el pequeño Jerónimo y eleva su voz cuando se refiere a la bandera argentina: “Que flamee por él, por el recuerdo imborrable de su modo de ser, que debe ser ejemplo siempre”.

Este video en honor a Manuel Belgrano será difundido el Día de la Bandera, este sábado 20 de junio, a través de las redes sociales de la Municipalidad de Las Heras (en cuentas oficiales de Instagram y Twitter, @lasherasmza; de Facebook, @MuniLasHerasMza; y de YouTube, Las Heras Mendoza), además de la web del municipio (www.lasheras.gob.ar)