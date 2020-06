“Esta es mi bandera.

Es celeste y blanca.

Al verla nos llenamos de orgullo.”

Estas pequeñas frases extraídas de una canción a la bandera de un viejo manual de lengua, resumen la importancia del legado de Manuel Belgrano.

Hoy se conmemora los 200 años de la muerte de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Prócer argentino que dejó un legado histórico incomparable sintetizados en los símbolos patrios, esos que identifican Argentina en el mundo, la bandera y la escarapela celeste y blanca.

… sólo me consuela el convencimiento en que estoy, de quien siendo nuestra revolución obra de Dios, él es quien la ha de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos convertir a su Divina Majestad y de ningún modo a hombre alguno.

Manuel Belgrano

Belgrano vivió por la Patria dejó el valor de amar a la Patria por sobre todo interés particular o personal, ejemplo de humildad, alguna de sus frases afirmadas en sus acciones que dan testimonio de ello es: “Mucho me falta para ser un verdadero padre de la Patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”.

Es el más metódico de los [generales] que conozco en nuestra América; lleno de integridad y talento natural, no tendrá los conocimientos de un Moreau o Bonaparte en punto a milicia, pero créame Ud. que es el mejor que tenemos en América del Sur. General José de San Martín a Godoy Cruz.

Fue en Rosario, a orillas del río Paraná, que el 27 de febrero de 1812 enarboló por primera vez la bandera argentina creada por el mismo Belgrano con los colores de la escarapela también obra suya. Primero como símbolo de identificación de su ejército y luego se convirtió en el símbolo de la independencia.

Murió en la pobreza a los 50 años, a pesar de hacer sido parte de una de las familias mas acaudaladas del Rio de la Plata, convencido de su lucha por la Independencia.

Murió un 20 de junio de 1820