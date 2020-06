Copa Libertadores: La última de Boca y la primera de Independiente

20 de Junio de 2007: Boca Juniors obtiene por sexta vez la Copa Libertadores de América al vencer 2-0 (0-0) al brasileño Gremio, en el partido de vuelta de la final disputado en el estadio Olímpico Monumental de Porto Alegre.Los goles del cotejo, disputado ante más de 50.000 espectadores, fueron anotados por el volante estelar Juan Román Riquelme, a los 69 y 84 minutos. En el duelo de ida en Buenos Aires los argentinos habían vencido 3-0 y así se alzaron con su sexta copa sumando las de 1977, 1978, 2000, 2001 y 2003.La primera mitad tuvo dinámica, pierna fuerta, nerviosismo pero no grandes emociones, pues la única situación clara de gol fue un disparo del mediocampista brasileño Diego Souza que dio en el horizontal (42) Los locales quisieron ejercer la presión y explotaron llegadas repetidas por el flanco izquierdo pero no supieron aprovechar para culminar.De su lado, Boca estuvo bien plantado defensivamente y además no se replegó, sino que salió reiteradamente hacia la valla rival, apoyado en Riquelme.Para el segundo tiempo el DT local, Mano Menezes, lanzó al campo al veterano atacante Amoroso en lugar del volante Tcheco para aumentar la presión y casi se puso 1-0 con un cabezazo de Rolando Schiavi que dio en un poste (50). Después, Riquelme se encargó acabar con el sueño de Gremio con un soberbio latigazo a un ángulo de Saja y allí acabó el partido, restando solo su segundo tanto al aprovechar un rebote en el área y un penal desperdiciado por Palermo (88).

20 de junio de 1973: Independiente de Avellaneda ganó la primera de las tres Copas Interamericanas que cosechó a lo largo de su rica historia: en Honduras, venció al Deportivo Olimpia local por 2 a 0, con goles de Eduardo Maglioni y Agustín Balbuena. El equipo que era dirigido por una ex gloria de Racing, Humberto Maschio, también se había impuesto en el partido de ida por 2-1.