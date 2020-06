El último gol de Maradona en los Mundiales

21 de junio 1994: Diego Maradona convierte su último gol internacional con la camiseta argentina, en el partido Argentina 4 Grecia 0, por la primera ronda del Mundial 94 en Estados Unidos.

Pero hay mucho más….. 21 de junio de 2014 leíamos ….

Argentina 1 Irán 0

Con un gol de Lio Messi un minuto después del tiempo cumplido, Argentina (que no jugó bien) superó a Irán 1 a 0 y llegó a los seis puntos y logró la clasificación a octavos de final. El miercoles a las 13 se jugará la última fecha: Argentina vs Nigeria y Bosnia-Herzegovina vs Irán.

Curiosidades mundialistas: Chile-España.El primer partido en repetir un duelo en un mismo país,la misma ciudad, el mismo estadio, el mismo grupo y la misma instancia en la historia de los mundiales. …y el mismo resultado: En 1950 España 2 a 0 y en 2014 Chile 2 a 0.

Alemania 2- Ghana 2_ Muy buen partido entre Alemania y Ghana con resultado incierto hasta el final. empataron 2 a 2. Klose, al minuto de ingresar se hizo presente en el marcador y alcanzó a Ronaldo con 15 goles en los mundiales, aunque el alemán podría batir el record de mas goles en los Mundiales.