“Parece no entenderse que la condición más necesaria para combatir la pobreza es la creación de empleos”

Así lo advierte Juan José Llach en el último Informe Económico Mensual del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

Llach afirma que esta creacion de empleo requiere un aumento sustancial de la inversión –actualmente en un piso de menos del 13% del PIB- que no ocurrirá si no se regenera la confianza en el futuro de nuestro país, hoy complicada por la demora en el acuerdo con los acreedores, el caso Vicentin y el retiro de Latam.

Se dio a conocer una nueva edición del Informe Económico Mensual, que elabora el Departamento de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral.

Juan J. Llach destaca que si bien son mayoría las señales de recuperación de los mercados financieros y reales de varias economías –ya que la actividad económica se está reactivando, principalmente por el menor número de casos de coronavirus y la consecuente relajación de las cuarentenas- todavía se requiere prudencia porque en varios países han aparecido rebrotes de los contagios como en China, en Corea y en algunos lugares de los EEUU.

Entre las señalas más alentadoras, destaca las mejoras significativas en algunos de los indicadores de actividad económica en EEUU (los que lógicamente demorarán en reflejarse en el nivel de empleo). “El dato más notable fue la recuperación de las ventas minoristas de un 17,7% en mayo que, si bien es 6,1% inferior a mayor del año pasado, marca una tendencia firme” puntualizó.

Respecto a Europa, Llach afirma que el indicador de sentimiento económico aumentó entre 2,6 y 2,9 puntos y el de expectativas de empleo “rebotó fuerte”, aunque todavía sea bajo en perspectiva histórica. “Estos números evidencian que está abierta la posibilidad de que las economías de China, los EEUU y Europa reboten en V. Para que ello ocurra es crucial que una clara recuperación tenga lugar en el tercer trimestre, que empieza en pocos días” señaló.

En el cuadro anterior se visualiza la evolución de los mercados de cotización diaria desde el inicio de la pandemia, respecto los cuales Llach comenta “Los resultados son casi de manual. Entre febrero y mayo se dan los giros característicos de las crisis fuertes: fortalecimiento del dólar -salvo contra el euro, quizás inaugurando su rol como refugio- suba de los bonos del Tesoro de EEUU, aumento del riesgo emergente, caída de las bolsas y de las commodities –con excepción del oro, que actúa como refugio, pese a ser riesgoso por su gran volatilidad. Entre mayo y junio, en cambio, expectativas más optimistas sobre la pandemia, revirtieron la tendencia, aunque sin alcanzar los valores pre-pandemia”.

Respecto a los rojos de nuestro peso y nuestra bolsa, Llach sostiene que reflejan la desconfianza interna y externa en nuestra moneda y en nuestros activos. “Algo previsible dados el riesgo y la demora en el acuerdo con los acreedores, el caso Vicentin y el retiro de LATAM. Parece no entenderse que la condición más necesaria para combatir la pobreza es la creación de empleos, que esto requiere un aumento sustancial de la inversión –que está en un piso de menos del 13% del PIB- que no ocurrirá si no se regenera la confianza en el futuro de nuestro país”, concluye.

Inflación temporariamente anestesiada a la espera de un plan local

Eduardo Fracchia advierte sobre las serias amenazas de ingreso que se evidencian en tanto se extienda el confinamiento y subraya la relevancia de prepararse para la pospandemia. “Si bien lo que se puede hacer hasta septiembre es acotado, en el corto plazo es importante el control de daños”. En ese marco, destaca el papel central que seguirá jugando la dinámica del gasto público

En el frente externo, destaca la estimación de una balanza comercial muy positiva -estrechamente asociada a la recesión y no a la competitividad- y un contexto de dólar apreciado, relacionado con materias primas en baja, y un cepo sobre importaciones que puede ser perjudicial para insumos importados, en particular del sector agropecuario. ”La tradicional problemática entre necesidad y capacidad de importación parece presentarse nuevamente en la macroeconomía argentina”.

Respecto al tema cambiario, Fracchia señala que crece la demanda de dólar futuro por temor a que se acelere la devaluación de la moneda nacional, y asocia la brecha del dólar paralelo respecto al oficial con el nivel de incertidumbre derivada de la negociación de la deuda.

Plantea además la gran duda que implica la inflación del segundo semestre y más aún la de 2021 “dada la altísima emisión de una moneda que, a diferencia de Estados Unidos y Europa, los argentinos no desean stockear”.

Respecto a la política interna, Fracchia comenta que es clave seguir la mayor injerencia de Cristina Fernández en el campo económico, lo que se evidenció con el caso Vicentín y en los nombramientos realizados en 12 puestos claves de la economía.

“El Ministro de Economía, Martín Guzmán, está centrado solo en el tema de la deuda desde que asumió, sin dudas falta una figura que juegue en toda la cancha más aún en tiempos de mucha conflictividad”. Fracchia asegura que si bien la popularidad del Presidente es alta por el manejo de la pandemia, la recesión del 2020 y seguramente de comienzos de 2021 comprometerán los votos oficialistas de la elección de medio término. “El mérito de la pandemia es del Presidente pero también el costo político por la recesión.”

La intervención de Vicentin como mal antecedente para el sistema productivo

Eduardo Fracchia y Martín Calveira sostienen que con la propuesta de expropiación de la empresa Vicentin sigue el temor a que el peronismo vaya por todo. “La política discrecional del ala K del gobierno parece oponerse a la visión más moderada del Presidente Fernández. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Vicentin constituye un primer pie sobre el sistema agroindustrial?”

En este sentido, afirman que el gobierno proyectó que la decisión iba a tener aceptación en la opinión pública, pero sin embargo las manifestaciones posteriores revivieron las tensiones tradicionales entre campo y burocracia política. “Pareciera que la decisión fue apresurada, sin respetar la justicia. A su vez, no es menor la estimación de costos por las expropiaciones del kirchnerismo que se establecen en alrededor de los U$S 12.000 millones.”

Sobre las razones de esta acción, cuando hay otras alternativas previas antes de decidir la expropiación, los autores señalan que “posiblemente el objetivo subyacente sea la búsqueda de caja, en este caso de dólares genuinos que emergen como prioritarios en la coyuntura actual fielmente representada por la fuerte caída de la actividad y de la recaudación impositiva.” Y agregan: “El argumento de la soberanía alimentaria en un país donde el sector privado provee una cantidad enorme de alimentos se sitúa en el plano ideológico, en sintonía con la perspectiva bolivariana del término y por sobre la racionalidad necesaria en las decisiones de economía política”. Agregan que “se trata es una empresa que se endeudó principalmente en la gestión de Cristina Fernández”.

En el informe Fracchia y Calveria brindan comentarios sobre la situación actual de empresas que terminaron manejadas por el estado, recuerdan lo experimentado con la resolución 125 del año 2008 y expresan sus hipótesis sobre las razones de este reciente anuncio de intervención, a la vez que describen los temores que está expresando al respecto la ciudadanía.

Además, reflexionan: “No debería perderse de vista el cuidado del sistema institucional, el cual es importante cuando se deben fortalecer la gobernanza y los contratos privados. Sin dudas, el camino hacia el capitalismo debe distar de estas manifestaciones que rompen los derechos de propiedad y afectan a las instituciones. Esas decisiones se sitúan en contra del capitalismo moderno el cual ha supuesto una elevación sustancial del bienestar de diversos países que lo han aplicado, desde Estados Unidos a la China post Mao”.

Para cerrar, plantean si “¿Será Alberto Fernández la posición moderada que él mismo da en sus discursos a los empresarios o dominará, como ocurre en el campo de la justicia, la posición de Cristina Fernández sobre el contexto económico?” En este sentido, consideran que “el escenario post pandemia se puede deteriorar con decisiones abruptas e ineficientes que se alejen del campo racional. Se complican la inversión local e internacional en un país con bajísima tasa de inversión lo cual se acentuó desde la falta de incentivos durante el segundo gobierno de Cristina hasta el fracaso económico de Cambiemos”.

Finalmente, Martín Calveira repasa las principales variables de la coyuntura económica entre las que destaca las siguientes observaciones a cada variable.

Precios:

-La inflación mensual minorista de mayo se situó en 1,5%.

-El último relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central proyecta un crecimiento anual del nivel de precios de 42,6%.

-El panorama inflacionario sigue siendo incierto debido a que la economía se encontraba en un proceso de ajuste e intento de estabilización de precios al momento de irrupción de la pandemia y donde se observa un espacio de gestión muy escaso dado el contexto social.

-La inflación acumulada del año 2020 se sitúa en 11,1%, nivel menor al acumulado en el mismo período del año anterior, 19,2%. Mientras que, en la comparación interanual, el crecimiento de precios minorista respecto de mayo de 2019 se situó en 43,4%.

Actividad económica:

-La actividad económica evidencia una disrupción profunda derivada de la disminución de la producción y el aislamiento social sin precedentes. La extensión de la cuarentena sigue generando impactos sobre la economía que deberán resolverse con celeridad.

-Las últimas proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre del año profundizan la contracción. El desempeño interanual del PIB para el año 2020 registraría una marcada caída de 9,3%.

-La producción automotriz cayó un 84,1% durante mayo a pesar de que hubo 7 días hábiles en que pudieron reanudar sus operaciones, según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

-De acuerdo a Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la producción de las pymes industriales cayó interanualmente 53,1% en abril 2020.En la comparación mensual, la industria pyme declinó 37%.

Sector fiscal:

-El gobierno nacional se enfrenta a necesidades financieras crecientes que marcan una posición financiera de fragilidad. La crisis sanitaria y el confinamiento social sin precedentes comienzan a impactar seriamente en las cuentas fiscales nacionales y provinciales.

-El poder ejecutivo debe resolver la reestructuración para minimizar los factores de incertidumbre y evitar tensiones en los demás mercados. Tras la caída de la actividad privada y la incertidumbre sobre la deuda, es determinante que los recursos que genera la economía no se trasladen al mercado de cambios.

-La caída de poder adquisitivo de la recaudación tributaria del orden del 31% interanual. Esto deteriora el accionar de expansión fiscal y deriva en que las necesidades de financiamiento se acentúen.

Sector externo:

-Los efectos de la pandemia y el confinamiento socio-económico siguen restringiendo el comercio internacional. La contracción del intercambio comercial del primer cuatrimestre del año es similar a la del mismo período del año 2009.

-El tipo de cambio real evidenció una disminución incipiente de 0,3% promedio mensual hacia la mitad de junio de 2020 (base 2010=1). Si bien se observa tendencia a la apreciación, ese nivel se sostiene por encima del promedio de toda la serie del año 2019.

-El intercambio comercial del primer cuatrimestre del año 2020 registra un promedio de caída de 15,1% interanual.

Sector monetario y financiero:

-El escenario monetario nacional está expuesto a fuertes tensiones relacionadas con las necesidades de financiamiento fiscal. La autoridad monetaria deberá implementar una gestión relacionada con la estabilización de los agregados y el digerimiento de los excesos monetarios actuales.

-El gobierno busca resolver la reestructuración de la deuda externa. Las negociaciones continúan durante junio a los efectos de acercar posiciones lo cual es cardinal para estabilizar y generar cierta certidumbre sobre las finanzas públicas

-La expansión monetaria registrada desde el comienzo de la cuarentena social aumentó significativamente. Esto generó el financiamiento desde el Banco Central a través de adelantos transitorios y transferencias de utilidades por un total de $ 807.900 millones, lo cual representó un 145% del monto total de todo el año anterior.

El informe completo incluye:

EDITORIAL de Juan J. Llach: Mayor optimismo global, con fundamentos relevantes pero todavía insuficientes

PANORAMA INTERNO por Eduardo L. Fracchia: Inflación anestesiada por poco tiempo y esperando un plan hacia el final de la pandemia

PANORAMA COYUNTURAL por Eduardo L. Fracchia y Martín Calveira: El caso de la intervención de Vicentin es un mal antecedente para el sistema productivo

Análisis de Martín Calveira:

-Precios: Inflación temporalmente contenida en un contexto de fuerte contracción económica

-Actividad económica: Escenario de fuerte caída de la actividad económica tras el shock mundial COVID-19

-Sector fiscal: Necesidades financieras en el marco del déficit fiscal creciente

-Sector externo: Fuerte caída del comercio internacional en el marco de la pandemia COVID-19

-Sector monetario y financiero: La fuerte expansión monetaria responde a la dominancia fiscal.