En cuarentena, piden colegiación de los profesionales en higiene y seguridad

A través de un comunicado impulsan lograr la colegiación de los profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente de Mendoza, que ya tiene media sanción.

“A 100 días de la cuarentena con distanciamiento social, en una provincia aislada de la nación, ahora es el rol de la prevención y la reactivación industrial…”

El texto del comunicado

El Profesional, Lic. Matias Aciar, Responsable del área de relaciones con la comunidad, de la Comisión Fundadora, quienes luchan por conformar el colegio de Profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente de Mendoza, actualmente con media sanción de diputados y paralizado en el Senado, nos trae a la reflexión y nos hace una radiografía actual de Mendoza, con los nuevos casos que se vienen informando en pleno invierno.

“En Mendoza, para comenzar a hablar de algo serio, se tendría que acompañar desde los organismos de con control, con voluntad de los mandos medios de la SRT, y las ART, dado que en una provincia aislada de la nación en todo aspecto, lo cual lo único que queda es controlar las pocas actividades que actualmente hacen estar de pie a una provincia lastimada por falta de voluntades de todos los sectores”, nos comenta el Profesional. “Para retomar estas actividades, se deberían de tener en cuenta condiciones mínimas ambientales de Higiene y Seguridad, en todos los estamentos del estado tanto público como privados, regidas a nivel provincial, por leyes de la época de la dictadura ley 19587/72, Decreto 351/79, la cual les urgente mejoras inmediatas, como así también la Resolución provincial tales como 3520/11, Sobre compresores, (Equipo sometidos a presión), 2136/02 Sobre Calderas, 8724 y 8725, como así también, Legislación Provincial, Sobre cargas de horas profesionales en los Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina ocupacional, y en función de eso, ver los locales habilitados, los que están trabajando sin habilitar a puerta cerradas, dado que toda empresa, deben reunir conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, mayores controles en función de sus riesgos, más aún, después de tanto tiempo sin un mantenimiento predictivos, o la falta de uso, sin dejar de lado a los profesionales que ejercen sin matriculación atinente a responsabilidad legal, civil y penal del Art. 247 y lo relacionado al trabajo informal y sin matriculación, como así también los caso de abuso, maltrato, acoso laboral y trabajo infantil, ahora estando todos el tiempo en casa, es necesario ese control dado que las generaciones venideras la que hoy estamos desamparando…”.

Según refiere el profesional son más de 9000 profesionales egresados y alrededor 1000 matriculados los que pueden ejercer la profesión legítimamente en la provincia, el resto lo realiza de forma indebida, por no tener matricula o solo contar con una registración administrativa, sin validez a la hora fijar responsabilidades legales.

“Es anacrónicos perpetuar esta realidad que impacta negativamente en el bolsillo de la familia de la higiene, seguridad y ambiente de Mendoza, hoy en tanto rio revuelto, no se tiene presente en la sociedad, que los profesionales de Higiene y Seguridad, es el sector que cuida al laburante en cada estamento del estado, público o privado”, “Consideramos que es vital, tener nuestro Colegio, el cual actualmente posee media, sanción y esperamos que escuchen nuestra voz, abriendo el canal de dialogo, acompañen y brinden respuestas, ante tamaña situación que vivimos, la cual a la fecha no tenemos ninguna ayuda de quienes dicen representarnos”.

“Creemos que es el momento bisagra, un hito en la Historia de nuestra provincia” continuar hoy más que nunca con nuestra lucha anhelando que nos escuche y se tome una decisión de parte del bloque mayoritario en el Senado, como mínimo que nos escuchen ya que escuchan a todos los sectores, para continuar nuestro reclamo, de un colegio propio que en la actualidad, posee media sanción de diputados y duerme en la cámara del Senado.

Es fundamental para llevar trasparencia a esta carrera tan desprotegida, no solo por el empresario, sino por los mismo profesionales y los actuales colegios polirubros que nos apiñan y que solo persiguen el fin económico, sin ninguna contención”, en la actualidad los profesionales deben pasar por dos estadios para poder trabajar, los Técnicos se debe matricular en el colegio de técnicos de la construcción y los Licenciados en el Consejo de Ingenieros y Geólogos, ambos casos deben pagar un promedio de $62.800 pesos para poder ejercer, estos montos los deben asumir el empresario, y de no ser así, por la situación actual, los asumiría el profesional registrados en la Caja Previsional.

Por último nos comenta que, ya se hicieron las correspondientes presentaciones formales, y pedidos de reuniones formales con la autoridades provincial, dejando a disposición no solo el concomiendo sino el tiempo, acompañando la situación provincial, solicitando que se arbitren los medios necesarios, para tener una colegio que contenga al sector mas vapuleado de la industrial, los profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente de Mendoza, necesarios e ignorados por la provincia.