Audiencia de Conciliación: “Nos retiramos con muchas más dudas”, afirmó Ilardo

Así se expresó el Jefe de Bloque de Senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo, al término de la Audiencia de Conciliación en el cuarto piso del Poder Judicial, por el pliego de María Teresa Day.

Estuvieron además, la diputada nacional del Frente, Marisa Uceda, el Jefe de Bloque de Diputados, Germán Gómez, ambos Jefes de Bloque de Protectora, Marcelo Romano y Mario Vadillo y el presidente del Partido Intransigente, Daniel Galdeano. Por la Sala II estuvieron Omar Palermo y Mario Adaro -faltó José Valerio- y además el fiscal de Estado, Fernando Simón.

Ilardo apuntó en primer término a que acudió solo una de las partes, “el gobierno de Mendoza ha decidido no comparecer y tampoco contestar. Contestó solo como representante del Senado de la provincia el vicegobernador”, remarcó.

“Evidentemente el gobierno del diálogo como anunciaba el gobernador Suarez ha quedado en los recuerdos. Nos presentamos aquí teniendo una duda, con fundamentos certeros. Si la doctora Day cumplía los requisitos que establece la Constitución para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Hoy nos retiramos con muchas más dudas, porque todos los argumentos que podía esgrimir el gobierno o explicitar a través de un escrito no fueron presentados, no fue explicada la postura”, prosiguió Ilardo.

El legislador opinó que lo que sucede es que el gobierno no tiene cómo explicar la situación, “estamos hablando del lugar más importante en términos judiciales, de un poder fundamental para el funcionamiento de nuestra provincia”. A modo de metáfora automovilística lanzó: “Es triste que en esta provincia se esté discutiendo si quien va a manejar un Fórmula 1, no solo si sabe manejar o no, sino si siquiera tiene el carnet de conducir”.

En nombre de Protectora, Marcelo Romano, envió un mensaje a los mendocinos “como sociedad civil tenemos una Constitución por la cual nos regimos y el artículo 152 prevé tres requisitos, nacionalidad, edad y requisitos formales. Respecto a estos últimos las Doctora Day no cumple ni con los 8 años de magistrada, ni 10 de abogada. Creo que el gobierno debería haberle dado un mensaje a la sociedad. Hemos venido al máximo órgano de la justicia para que nos dé certezas pero no solo a nosotros que somos oposición, sino a los mendocinos porque si no respetamos la Constitución la verdad que como sociedad no tenemos futuro”, razonó.

“Creemos que sigue siendo una obstinación del gobernador, el año pasado en diciembre tuvo que dialogar a la fuerza, cuando intentó cambiar una ley que protege el agua de Mendoza. Esto es similar, otra vez, venimos a pedir diálogo pero nos cierran esa posibilidad. Le pedimos al gobernador que recapacite y envíe una candidata que reúna las condiciones, y así no habrá ningún contratiempo” cerró Romano.

Cómo sigue el proceso

Por su parte, Andrés Ramírez, abogado patrocinante de la iniciativa, dijo que ahora hay cuestiones incidentales que tiene que resolver la corte (algunas recusaciones que ha planteado la otra parte a algunos de los jueces) y después se llamará a autos para que resuelva la cuestión en sí. “Ante la duda institucional que se planteó presentamos la declaración de certeza para que la Corte que es el órgano máximo de interpretación de leyes de la provincia nos diga si la Doctora Day está conforme a derecho en su designación, después veremos si esa designación prospera que acciones se tomarán. Es insólita la decisión del gobierno de no participar.