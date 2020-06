Mendoza trabaja en acciones para volver a posicionar al enoturismo

Tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde el sector privado se avanza en acciones tendientes a reactivar la actividad turística.

Tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde el sector privado se avanza en acciones tendientes a reactivar la actividad turística. La apertura de los restaurantes y alojamientos de las bodegas, el prestigioso concurso Best Of y un reconocimiento internacional a los vinos del Valle de Uco ponen de pie al enoturismo mendocino.

En una etapa de más flexibilización en el marco de la pandemia de COVID-19, y con un gran esfuerzo, los mendocinos trabajan conjuntamente –sector público y privado– para poner de pie al enoturismo y devolverlo a su podio de producto turístico estrella.

La creatividad siempre estuvo presente, ya que cuando las condiciones eran otras y solo estaba habilitado el delivery, algunas bodegas ofrecían menús de pasos para maridar con diferentes vinos. Los ingredientes y preparaciones, envasadas al vacío, permitían que el comensal fuera protagonista al tener que calentar, componer, emplatar y decorar. Luego, solo restaba disfrutar.

Mendocinos, ¡a bodeguear!

Con la apertura de los locales gastronómicos, incluidos los restaurantes de bodegas, los establecimientos de a poco fueron acondicionando sus instalaciones y capacitando a su personal para brindar el mejor servicio a los mendocinos. El turismo interno hará que las bodegas vuelvan a ser la vedette con el futuro despliegue de un gran abanico de posibilidades turísticas, algunas incluso nuevas para el público local.

Una importante muestra de trabajo –y aprendizaje– conjunto entre las instituciones del sector y el Ministerio de Cultura y Turismo fue la elaboración de protocolos de funcionamiento en este contexto, tarea que demuestra el profesionalismo y la fuerte determinación de mostrar a Mendoza como un destino seguro, para una futura etapa de flexibilización puertas para afuera.

El concurso que premia lo mejor del enoturismo local

Cada año, las ciudades o regiones miembros de la red global Great Wine Capitals organizan el concurso Best Of Wine Tourism, que premia lo mejor del turismo del vino. La competencia permite a los ganadores del oro de cada categoría (alojamiento, restaurante, arte y cultura, arquitectura y paisaje, etc.) una visibilización internacional.

A pesar de que algunas ciudades integrantes de la red Great Wine Capitals no llevarán a cabo el concurso este año, la provincia sí lo hará, ya que el enoturismo, que es el principal producto turístico de Mendoza, seguirá siendo en el futuro una actividad que atraiga tanto a argentinos como a extranjeros a nuestro territorio y contribuirá así a la reactivación del turismo en general.

La competencia ya está en marcha, en la etapa de postulación de propuestas.

Mendoza, en el top de la lista de deseos

Recientemente, Forbes, revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicó un artículo que elogia al Valle de Uco, “que es para Argentina lo que Napa Valley es para Estados Unidos”, señalándolo como “la capital vitivinícola de la provincia”.

“Valle de Uco tiene mucho para ofrecer más allá de su uva insignia, el malbec. La región está encontrando un gran éxito con una amplia gama de uvas del viejo y del nuevo mundo”, comenta la publicación.

Y, antes de instar al lector a descubrir algunas de las mejores etiquetas del Valle de Uco, lo invita a “beber y saborear desde casa hasta que puedas tomar un vuelo a Argentina para visitar estas bodegas de gran altitud en las estribaciones de los cautivadores Andes”.

Cabe recordar que, en octubre del año pasado, Forbes ubicaba a Mendoza entre los 20 lugares del mundo para visitar en 2020.