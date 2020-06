San Juan: hoteleros preocupados piden la emergencia del sector

Desde la Cámara Hotelera de San Juan informaron que ya hay dos hoteles de la provincia que no volverán a abrir sus puertas. Hay mucha preocupación por las fuentes de trabajo y el jueves 2 de julio harán una manifestación para visibilizar la problemática.

El sector hotelero de la provincia atraviesa por un duro panorama debido a la pandemia del coronavirus. Toda la industria del turismo fue una de las más afectadas por el virus a nivel mundial y por ello desde San Juan se suman al reclamo nacional para que se declare la emergencia económica, tributaria y fiscal para el rubro hotelería.

Desde la Cámara local informaron, que a pesar de la apertura del turismo interno en la provincia, ya hay dos hoteles que no abrirán sus puertas definitivamente y otros que analizan no hacerlo por una evaluación de los costos que demanda tener la estructura funcionando. Este 2 de julio habrá una manifestación en cada local para visibilizar su realidad.

“La apertura del turismo interno ayuda mucho a los departamentos alejados que han estado muy complicados”, indicó Fabio Nievas desde la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan. Sin embargo recalcó que “para los hoteles del Gran San Juan es poca la gente del interior que pueda venir a la ciudad. Será mínimo”.

“Hay muchos hoteles cerrados y hay algunos que no van a abrir en esta situación donde poder tener alojados una o dos personas los costos superan a los ingresos. Hay dos hoteles que han cerrado definitivamente”, agregó.

“Ante esta situación también se está pidiendo a nivel nacional que decreten la Ley de Emergencia Económica, Tributaria y Fiscal para el turismo porque hay muchas empresas que no van a subsistir. Al menos el 50% y con un pronostico del 75% de las empresas existentes no van a subsistir”, anticipó Nievas.



En referencia a lo que significaría para el sector esta declaración de emergencia, el empresario sanjuanino destacó que “implica no corte de servicios, prorrogar vencimientos, postergación de pagos de impuestos, cargas patronales y ayuda en general. También que el pago del ATP sea por el 100% del sueldo del trabajador para mantener las fuentes de trabajo mientras dure la emergencia sanitaria”.



“No pedimos no pagar sino que después de que la emergencia termine o se determine que se ha levantado poder pagar los costos que hemos tenido prorrateado con 6 meses o un año de gracia en 12 cuotas más para poder pagarlos. Ahora con ingresos nulos es dificil y hasta imposible pagar”, detalló Nievas.

En este sentido informó que “el 2 de julio vamos a hacer una demostración en cada establecimiento sin movilización visibilizando la situación del sector”.

Proyectos de ley para dar asistencia inmediata

Empresas del sector turístico recibirían beneficios tributarios y financieros a nivel nacional, entre julio y septiembre, si prosperan en el Congreso dos proyectos de ley que prevén un paquete de asistencia a causa de la pandemia de coronavirus y buscan favorecer la reactivación de la actividad al término de la cuarentena.

La primera iniciativa consiste en la creación de un plan de auxilio especial para entidades de servicios turísticos en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) ya puesto en marcha por el Gobierno.

En tanto, la segunda propuesta, para ser aplicada hacia la salida de la cuarentena, apunta a favorecer la reactivación de la actividad turística nacional y por ende, contribuir con la recuperación del sector y de las economías regionales. La primera iniciativa apunta, por un período de tres meses, de julio a septiembre de este año, a reducir el pago de las contribuciones patronales en un 95% y que el Estado nacional cubra en un 75% el salario neto de los trabajadores en relación de dependencia del sector. Abarca servicios de alojamiento y gastronómicos; transporte automotor, parques, zoológicos, espectáculos de todo tipo, discotecas y toda otra actividad vinculada que esté paralizada por la pandemia.



Fuente: Diario El Zonda