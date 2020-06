El sueño de la casa propia comienza a hacerse realidad en Las Heras

Es a través del programa Mi Casa, Mi Vida. Esta mañana en el Banco Superville de Las Heras, familias adjudicatarias firmaron las carpetas para el inicio de sus proyectos.

Una docente, un viajante, una empleada de comercio, una administrativa, un profesor de Educación Física, fueron algunos de los primeros adjudicatarios que llegaron esta mañana, desde diversas partes del gran Mendoza –Las Heras, Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén- para firmar las primeras carpetas del Plan de Vivienda Mi Casa, Mi Vida, que impulsa el Municipio de Las Heras

“Si hay una persona que ha investigado y buscado viviendas en la provincia he sido yo, hace 7 años que vengo atrás de esto y realmente es la primera vez que encuentro un plan de vivienda que se adapta a la clase media” comentó Daniela Mazza, una de las primeras en acceder al Programa. A ella se sumó María Victoria Ottonello: “Aposté a este Plan que me pareció excelente, poniendo los ahorros en donde no se desvaloricen” afirmó la docente lasherina. “Nos enteramos por las redes sociales, como vimos que esto era respaldado por el Municipio nos dio más confianza para invertir” dijeron Mariano Mirábile y Liliana Villegas, una joven pareja que también quiere lograr el sueño de la casa propia. Otro docente, Eduardo Pelayes afirmó: “Se siente muchísima alegría, con mi señora y nuestros ahorros, ya habíamos tratado de ingresar para una vivienda y nunca la pudimos conseguir, y hoy se me está dando una posibilidad única”. Junto a ellos, durante la firma de los documentos, estuvo el intendente Daniel Orozco, quién también les dedicó unas palabras en tan importante acontecimiento: “La problemática a la que queríamos buscarle una solución era esta, primero a aquellos que tienen unos ahorros, cómo ingresan a la vivienda, y a quiénes pagan alquiler. Con este plan pensamos en eso. Quiero entregarles las llaves en manos dentro de un año”.

Esta semana serán 36 los “futuros vecinos” que firmarán sus carpetas para invertir en su casa propia. Los beneficiarios llegaron a la sucursal Las Heras del Banco Superville, para concretar el ingreso a dicho programa que lanzó la Municipalidad en el mes de mayo, a través del cual se construirán 900 casas en el departamento, con el principal objetivo de que cualquier mendocinos con ahorros, pudiera acceder al techo propio.

Los beneficiarios firmaron el acuerdo de inversión con el cual se incorporan al fideicomiso entre la Municipalidad de Las Heras y la empresa de servicios y obras públicas SAUPE. El proceso de evaluación continúa con todas las personas que se inscribieron en la página www.lasherasmivida.gob.ar, hasta completar el total de 3500.

Daniel Orozco intendente de Las Heras (Mza)

“Este Plan te permite acceder, el ahorro previo que pide es razonable, la cuota es accesible y no es en UVA, algo muy importante. Cuando viene a la primer entrevista me resultó que cumplía con las expectativas, me gustó el lugar, el barrio ya tiene luminarias, acequias, no conocía la zona, es de fácil acceso, con supermercados cerca, un barrio lindo al lado también. Estoy muy feliz y agradecida, espero que le dé continuidad el Municipio a este plan para que más familias puedan acceder” sintetizó Daniela Mazza, una trabajadora del Círculo Odontológico de Mendoza, que tendrá su vivienda en Las Heras.

Del mismo modo María Victoria Ottonello, quien ya es vecina de Las Heras, comentó al terminar los trámites de ingreso: “Estoy feliz porque la Municipalidad también pensó en los que ahorramos. Es una gran oportunidad acceder a una casa así, me explicaron todo muy claro, elegí la casa más chiquita la de 45 metros, de dos habitaciones, con panel solar, cocina con desayunador. La idea es irme a vivir ahí, porque el lugar me encanta, tiene una arboleda buenísima para llegar y el proyecto es re lindo”. Con ella coincidieron Mariano Mirábile y Liliana Villegas, una pareja que decidió convivir y poner sus ahorros “Antes los dos estábamos en blanco y no pudimos acceder a una vivienda, nos anotamos tres veces en otros planes y los bancos nos rebotaban, porque no nos alcanzaba el dinero más que para la compra de terreno. La idea ahora es -con este proyecto- ver si ya podemos acceder a la vivienda, así en vez de pagar un alquiler, pagamos la cuota porque está el otro problema que es el alquiler, en otros planes empezás pagando una cuota mínima y terminan cobrando un sueldo completo” aclaró la pareja.

Finalmente, el intendente afirmó: “Compartimos la felicidad que tiene la gente de llegar a esa vivienda que anhelan. Esto lo sacamos rápido, presentamos nuestro proyecto en el IPV, en otras Municipalidades, como para ver si podíamos trabajar junto con nosotros, pero no queríamos esperar más. Está el Municipio, está este Banco, está todo reglamentado y muy bien hecho todo como para que tengan la certeza que esto va a llegar”.

Hasta la fecha, llevan entrevistadas 380 personas, a las que se evalúa si reúnen los requisitos y se les designa un orden de mérito de acuerdo a los scoring de VERAZ, de CODEME, Banco Central, etc. Esta semana se continuará con entrevistas a 320 personas y restan más de 1000 interesados.

El cupo total de viviendas del Plan Mi Casa, Mi Vida -para la primera etapa- es de 350 viviendas.

Créditos de las fotos: Prensa Municipalidad de Las Heras.

seguinos en youtube : https://www.youtube.com/user/cuyonoticias