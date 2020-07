A un año de un campeonato histórico para el deporte argentino

Hace un año Argentina conseguía el título más importante en la historia del softbol, consagrándose por primera vez campeón mundial de softbol mayor.

Del 13 al 23 de junio de 2019 se disputó en República Checa el XVI Campeonato Mundial Masculino Mayor de Softbol WBSC, con la participación de los 16 mejores equipos del mundo.

Luego de consagrarse dos veces consecutivas Campeón Mundial Juvenil en 2012 y 2014 (en Paraná, Argentina, y Whitehorse, Canadá respectivamente), Argentina llegó a suelo europeo con un equipo balanceado, con veteranos probados en el concierto mundial como el capitán Bruno Motroni, Juan Potolicchio o Gustavo Godoy, y jóvenes talentos con talento, mentalidad ganadora y experiencia como campeones mundiales juveniles, como Huemul Mata, Ladislao Malarczuk o Teo Migliavacca, quienes tuvieron un rol protagónico en la gesta de Praga.

Desde la conducción Julio Gamarci, quien dirigió las dos campañas juveniles que terminaron con el título mundial en casa, y su cuerpo técnico cumplían un proceso de 4 años, luego de haber asumido la conducción del Equipo Nacional en 2015, meses antes del Mundial y los Juegos Panamericanos de Toronto.

Argentina integró el Grupo A del Campeonato Mundial, junto con el campeón mundial vigente Nueva Zelanda, Japón, el local República Checa, Cuba, México, Botswana y Filipinas.

Argentina inició su camino en el mundial el 14 de junio, con un triunfo ante Botswana por 8-0. El equipo argentino hizo gala de su velocidad y agresividad en los senderos, presionando constantemente la defensa africana y robando ocho bases en el juego para quedarse con el juego en cinco entradas. Juan Potolicchio se alzó con el triunfo desde el círculo, con relevo de Pablo Migliavacca.

El segundo juego del torneo enfrentó a nuestro equipo con uno de los candidatos al título, Japón, con quien volvería a encontrarse más tarde en el torneo. El equipo japonés jugó mejor y se quedó con el partido por 8-4, propinándole a nuestro plantel la que sería su única derrota de la competencia.

El 16 de junio Argentina se recuperó del traspié y venció con contundencia a Filipinas por 15-0. Cuadrangulares de Alan Peker, Mariano Montero y Gustavo Godoy para nuestro equipo; Román Godoy y Juan Potolicchio se combinaron para 11 ponches y permitir 1 solo hit en el juego para volver a la senda del triunfo.

Un día más tarde Argentina impuso condiciones ante el local República Checa , y obtuvo su tercer triunfo del torneo por 6-3. Teo Migliavacca, Federico Eder y Federico Olheiser se fueron para la calle ante un estadio colmado de aficionados checos; mientras que Román Godoy, Pablo Migliavacca y Huemul Mata poncharon a 11.

El 18 de junio Argentina disputó un durísimo partido ante Cuba, en un partido clave para encaminar la clasificación a los playoffs. Teo Migliavacca lideró la ofensiva (3-3, RBI, R), mientras que Juan Potolicchio y Huemul Mata trabajaron desde el círculo para guiar a nuestro equipo al triunfo.

El equipo de Gamarci se quedó con su quinto triunfo en la competencia, con una actuación contundente ante México por 11-1 en cuatro entradas. La ofensiva albiceleste nuevamente se despachó con tres jonrones (Gustavo Godoy, Juan Zara y Manuel Godoy) mientras que Román Godoy lanzó 4 sólidas entradas, permitiendo solo 1 hit y 1 carrera.

El 20 de junio Argentina cerró la fase de grupos con un histórico triunfo ante el campeón del mundo, Nueva Zelanda, por 6-4. Bruno Motroni dio el batazo oportuno para darle el triunfo a Argentina. Con el resultado 4-3 a favor de Nueva Zelanda en la parte alta del séptimo episodio, a solo tres outs de la derrota, Motroni vino a tomar turno con Alan Peker y Teo Migliavacca en circulación. Y el receptor dio un jonrón inolvidable por el jardín izquierdo que puso a nuestro equipo al frente en el marcador. Huemul Mata se encargó de cerrar el juego ponchando a los tres rivales que enfrentó en la séptima entrada para decretar el triunfo argentino. Nuestro equipo cerró el grupo en el segundo puesto, con record de 6 triunfos y 1 derrota, y clasificó a los cuartos de final de la competencia.

Highlights Argentina v Nueva Zelanda

El primer rival en la fase de playoffs fue Estados Unidos. Y nuevamente Argentina dio una muestra de su poder ofensivo, quedándose con el juego por 9-0 en cinco episodios. Mariano Montero dio cuadrangular en ofensiva, mientras que Juan Potolicchio y Pablo Migliavacca se combinaron para blanquear a sus rivales.

Highlights – Cuartos de Final

En semifinales Argentina se cruzó con Canadá, una de las superpotencias históricas de nuestro deporte. Y nuevamente derrotó a sus rivales en cinco entradas, por 7-0. Motroni y Federico Eder dieron cuadrangular, mientras que Mata Lanzó cinco entradas permitiendo apenas 2 indiscutibles. Argentina clasificaba así a su primera final en un campeonato mundial de mayores, y se aseguraba al mismo tiempo su primera medalla histórica en esta competencia. En la final definiría ante Japón si sería una medalla de plata o de oro.

Highlights – Semifinal

Y la final fue un juego inolvidable, uno de los mejores partidos en la historia de la competencia que definió al campeón mundial en 10 entradas. Huemul Mata lanzó el juego completo y ponchó a 17 para reclamar la victoria, mientras que Manuel Godoy bateó el sencillo RBI ganador del juego en la parte alta de la décima.

Japón se fue al frente en la parte baja de la tercera entrada con dos anotaciones. En la parte alta de la quinta Manuel Godoy trajo a Mariano Montero a casa con un sencillo para poner el juego 2-1; y una entrada más tarde Argentina empató con un sencillo del propio Montero para remolcar a Malarczuk.

A partir de ahí el juego se tornó dramático. Argentina no pudo anotar en las dos primeras entradas extra, y en el cierre de la novena Japón estuvo a punto de quedarse con el juego. Con las bases llenas y un out, Ryoyu Une conectó sobre la segunda base un batazo que parecía internarse en el jardín derecho y definir el pleito. Sin embargo, Federico Eder se vistió de héroe con una impresionante jugada, no sólo para detener el batazo, sino para iniciar un doble play que terminó con la amenaza japonesa y envió el juego al décimo inning.

Con el envión anímico a su favor, Manuel Godoy conectó imparable al jardín izquierdo y Montero anotó el 3-2 que sería definitivo. En el cierre del décimo, un batazo al short stop, un ponche, y una rodado a la segunda base completaron los tres outs que le dieron finalmente el título de campeón mundial a nuestro país.

Highlights de la final

Desde ese momento las redes sociales explotaron en Argentina, con celebridades, políticos, periodistas, atletas de otros deportes, actores / actrices y fanáticos enviando sus felicitaciones al Equipo Nacional de Softbol de Argentina por ganar el título mundial.

Una multitud esperó al equipo nacional en la ciudad de Paraná, Capital Nacional del Softbol, para celebrar el campeonato.

El plantel campeón estuvo integrado por:

1. CARRIL Santiago Nicolas

2. EDER Federico Alejandro

3. GODOY Gustavo Oscar

4. GODOY Manuel Ignacio

5. GODOY HERBEL Roman Alejandro

6. MALARCZUK Juan Ladislao

7. MATA CARABAJAL Huemul Ezequiel

8. MIGLIAVACCA Teo

9. MIGLIAVACCA Pablo

10. MONTERO Mariano Alberto

11. MOTRONI Bruno

12. OJEDA Gonzalo Augusto

13. OLHEISER Federico

14. PEKER Alán Javier

15. POTOLICCHIO Juan Adolfo

16. SCIALACOMO Gian Marcos

17. ZARA Juan Cruz

Pocas semanas después, el Equipo Nacional Argentino coronó un año soñado, obteniendo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 de forma invicta.

