San Luis: “La muestra hecha en el IACA la tomamos como verdadera”

La presidente del Comité de Crisis de la provincia de San Luis, Dra. María José Zanglá, junto con un equipo de profesionales realizaron esta mañana una conferencia de prensa para Tratar de aclarar lo sucedido con el caso del paciente de Tilisarao por el cual toda la zona norte de la provincia se encuentra en fase 1.

Comité de Crisis

Zanglá explicó que se trata de un caso positivo con baja carga viral y que le estarán realizando test rápido cada 48 horas al paciente para ver si se presenta carga viral durante el período en el cual se encuentre internado. También comunicó qué los contactos estrechos que fueron testeados han dado negativo y los contactos cercanos permanecerán en aislamiento durante 14 días y se le realizará el hisopado en el caso de que presenten algún cuadro clínico correspondiente a los síntomas de Covid 19.

La doctora indicó que la decisión de retrotraer de fase solamente a la zona norte de la provincia es porque no se ha podido realizar la trazabilidad en los lugares en los que el paciente se movilizó algo que sí ocurrió en la ciudad de San Luis y Villa Mercedes dónde quedó claramente establecido en los lugares en los que se movilizó.

Las autoridades no han podido determinar porque el paciente decidió realizarse el análisis en un laboratorio privado puesto que no tenía un permiso otorgado por la provincia para salir de la misma. Se ha corroborado que el hombre salió de manera ilegal por zonas donde no había control y así llegó a la provincia de San Juan aunque también se sospecha que estuvo en traslasierra y es allí donde se habría contagiado el virus.