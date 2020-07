Se trata de una paciente femenino y uno masculino que son contacto estrecho del administrativo de la empresa Don Alfredo, que fue detectado el domingo, y contacto estrecho del caso dado a conocer en el día de ayer.

Con estos dos nuevos casos la provincia registra 18, desde el inicio de la pandemia. Son 7 casos activos en la actualidad, 5 de ellos internados. Desde el Comité de Crisis no se ha informado si los menores han tenido síntomas o no, no tampoco si los mismos se encuentran internados.