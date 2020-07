San Luis: hoy se cumplen 16 días del paro del transporte urbano

Los trabajadores de Transpuntano reclamaron en Terrazas del Portezuelo. El viernes recién podría llegar la solución al conflicto.Hoy se cumplen 16 días de la medida de fuerza que realizan los trabajadores de Transpuntano, que cumple el servicio de transporte urbano en la ciudad de San Luis. Los empleados están reclamando el pago de los haberes del mes de Junio y el medio aguinaldo. Hoy fueron recibidos por el Secretario de Transporte de la Provincia, Sebastián Anzulovich, aunque querían dejarle un petitorio al gobernador pero no pudieron.

Reclamo de trabajadores de Transpuntano

Ivan Piñeyro, secretario general de la UTA seccional San Luis, indicó que ya llegó a la provincia la primera cuota del acuerdo firmado con el gobierno nacional y solo falta una serie de trámites administrativos para depositar el dinero en las cuentas de las empresas. El viernes ya estaría depositado para aquellas empresas que tienen cuenta en el Banco Supervielle y el lunes o martes para el resto.

Piñeyro aseguró que los fondos que van a ingresar no serían suficientes para afrontar la deuda que la empresa Transpuntano tiene con sus trabajadores. “No alcanzaría porque no llega ni a saldar el salario de junio, vamos a evaluar lo que ingrese pero esto no significa que vamos a levantar la retención laboral hasta que se le pague a todos los trabajadores lo que se les debe”.

El Secretario general de la UTA explicó que el dinero que ingresó es de la resolución 140, una parte la aporta el gobierno nacional y el resto el gobierno provincial. La diferencia con las otras provincias que también están en conflicto es que San Luis recién recibe la primera cuota de este fondo compensatorio y el resto de las provincias está esperando la segunda. Esta situación surge porque hubo una demora en la provincia de San Luis en firmar el acuerdo con Nación. “La provincia le echa la culpa al Estado Nacional y dicen que la enviaron tarde el acuerdo, y la Nación culpa la provincia por no firmar a tiempo. En esta discusión se tomaron más de un mes y es por eso el retraso” concluyó Piñeyro.