Tarde histórica para el rugby mendocino: Victoria ante Inglaterra

24 de Julio de 1990: Tarde histórica para el rugby mendocino. En cancha de Independiente Rivadavia, el seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo vence a Inglaterra 22 a 21. La designación de Jorge Navesi como selector nacional le abrió las puertas a sus colaboradores Pedro García y Carlos Lizarraga hacerse cargo del 15 que hizo historia en cancha de La Lepra. Federico Méndez (debutaba en la Selección mendocina con sólo 17 años) Alberto Gutierrez, Jorge Acevedo, Pablo Pascual, Sergio Gomez, Alejandro Filizzola, Miguel Bertranou, Marcos Baeck, Agustín Orrico, Gabriel Filizzola, Emilio Taurina, Carlos Cipitelli, Diego Carbonelli, Matías Roby, Francisco Lola, entraban a la historia del rugby local con esa victoria conseguida con tries de Alejandro Filizzola y Bertranou, un gol y 4 penales de Gabriel Filizzola. El parcial favorecía a Mendoza 13 a 9, pero los ingleses llegaban a la última parte con 5 tantos de ventaja. rugían las tribunas alentando al equipo local que parecía llevarse por delante a su adversario. El try decisivo llegó despues de un scrum 5, el pack avanzó y Baeck magistralmente habilitó a Bertranou para que marcara el try que sumado a la conversión de Gabriel Filizzola cerró el 22 a 21 final. Un interminable festejo en el Parque, no era para menos, caía Inglaterra,un gigante y Mendoza escribiía una pagina de gloria.