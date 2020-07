El Senado sancionó la ley de fibrosis quística

Se realizó una sesión pública especial en la modalidad remota mediante videoconferencia, dónde se trataron diversos temas entre los que se destacan: la ley integral de fibrosis quística, la incorporación de una demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República Argentina (COPLA), la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, la donación de plasma, las recetas electrónicas digitales y la imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias de daños derivados de delitos de lesa humanidad; entre otros.

Finalmente es ley la cobertura integral para pacientes de Fibrosis Quística. El senador Cobos, autor de varias iniciativas relacionadas a esta enfermedad, celebró la sanción de la ley que cubre medicamentos, suplementos dietarios, kinesiología y terapias de rehabilitación entre otros beneficios.

El senador radical expresó que “es un gusto tratar tres leyes importantes en materia de salud. Soy autor de proyectos sobre receta electrónica y de Fibrosis Quística, pero hoy me voy a referir a este último. Ha sido un largo camino llegar a esta ley, ha demandado un gran esfuerzo de todos los familiares, de los pacientes que sufren y padecen esta enfermedad genética que genera complicaciones en el aparato respiratorio y digestivo y que obliga a un tratamiento de por vida que, lamentablemente, no tiene cura. El Estado no puede desentenderse de esta situación y por desgracia muchas veces los tiempos de la política son distintos a los de la gente y de los que necesitan respuestas en esta materia”.

“En esta largo camino hemos mantenido muchas reuniones con gente preocupada por este tema, lo que motivó la presentación de proyectos de distintos senadores y uno de mi autoría. En el año 2017 el Senado aprobó un proyecto de comunicación que lo firmaba el entonces senador Catalán Magni y quien les habla, donde pedíamos al Ejecutivo que los pacientes con fibrosis quística puedan acceder al certificado único de discapacidad, que justamente es la parte medular de este proyecto, además del interés público y del programa de PMO y una serie de artículos vinculados a temas educativos, laborales y de garantías de derecho”.

El exgobernador de Mendoza manifestó que “agradecemos que el oficialismo haya decidido tratar este tema, pero no puedo dejar de mencionar que recibimos en la Comisión de Salud al Ministro de Salud, una persona que respeto y valoró, una nota donde nos hacía llegar una serie de inquietudes; entre ellas mencionaba que “todos los artículos de esta ley en principio lo vemos innecesarios puesto que legislan sobre aspectos ya legislados; y después una serie de comentarios particulares que nos sorprendieron. Teníamos presente la importancia esta ley, evaluamos en el bloque la posibilidad de acompañarla y dar una media sanción, en función de realizar las modificaciones que mejoraran el proyecto, pero cuando vimos las observaciones del ministro entendimos que eran modificaciones fundamentales; luego vino la intervención de la senadora Fernández Sagasti diciéndonos que existía el compromiso político del presidente. Nosotros vamos a acompañar esta ley, Celebro y agradezco que el Ejecutivo finalmente haya puesto este tema tan importante en la sesión de hoy, ha sido un gran peregrinar de los pacientes que sufren la enfermedad y es bueno contar con esta ley”, concluyó Cobos.

Al momento de abordar los temas referidos a la incorporación de una demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República Argentina, el senador mendocino señaló que: “Corresponde al Congreso de la Nación establecer los límites de nuestro territorio, es por eso que hoy estamos sancionando una ley muy importante por la cual se extiende nuestra soberanía. Son alrededor de 1.700.000 km2 de extensión, gracias a un estudio de COPLA de más de 20 años, en virtud del organismo internacional qué les dio la posibilidad a todos los países del mundo en elaborar esta propuesta que tiene fundamentos científicos y que requirió muchos estudios y la colaboración de profesionales de distintas áreas, además de la la intervención de organismos importantes como nuestra Cancillería, la Armada y que después de muchos años y gobiernos se cumplió el objetivo”.

“Esta es una clara demostración de que cuando hay políticas de Estado y hay continuidad en las acciones del Gobierno los resultados son óptimos, porque todo esto responde a un procedimiento que está establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Mar y en organismos específicos que controlan las propuestas que se realizan. Hoy estamos ante la situación de que este Congreso defina un nuevo límite a nuestra soberanía, con muchas posibilidades de explotación recursos marítimos, hidrocarburíferos, muy importante también para nuestra soberanía económica”.

El exvicepresidente de la nación hizo se refirió también “el otro tema importante que tratamos hoy es el Consejo Consultivo referido a las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas para nuestra población es un tema de mucha sensibilidad y esa sensibilidad es producto de esa incorporación educativa qué hacen nuestros maestros cuando transitamos las aulas de la escuela primaria. También, se traduce en una sensibilidad política, entonces los poderes ejecutivos fijan determinadas estrategias, algunas más persuasivas, algunas más confortativas para enfrentar a los organismos internacionales, para invitar a Gran Bretaña a sentarse y hablar sobre la soberanía legítima que nosotros reclamamos y que está en nuestra Constitución”.

“Esta es una idea que surgió del Secretario de Malvinas, Daniel Filmus, con el cual tuve la oportunidad de reunirme hace unos meses en Cancillería y quería que hubiese un consenso unánime para este Consejo Consultivo. Creo que esto se ha logrado. Es un ejemplo también que podemos trabajar, oficialismo y oposición cuando se trata de temas que tienen que ver con una agenda que va más allá de un Gobierno. Este Consejo plural, integrado por legisladores, por académicos y por excombatientes que tienen mucho para aportar; generará ideas y estrategias con objetivos claros para que no se politice cuando fijamos un rumbo. Es la mejor manera de conseguir nuestros objetivos”.

En la sesión del día de hoy también se convirtió en ley la Receta Electrónica Digital. El senador Cobos es autor de una de las iniciativas: 497/20 Proyecto de Ley que modifica el inc. 7 del art 19 de su similar 17.132- Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración, respecto a la implementación de la receta electrónica digital.