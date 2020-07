AMProS pide explicación por internación de adultos con Covid en el hospital Notti

Ante la decisión de internar pacientes mayores de edad positivo de COVID 19 en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, una vez consultados con los profesionales de la salud de la institución, AMProS advierte que la medida pone en peligro cierto la operatividad, al personal del nosocomio y en consecuencia la salud de los niños, niños y adolescentes; del único hospital de alta complejidad de Mendoza. Por lo tanto, desde la entidad gremial se solicitó requerimos en forma urgente la revocación de la medida.

La decisión cuestionada, amén de haber sido tomada sin consultar a los jefes de servicio y departamento de la institución, no valoró los siguientes puntos:

1. El Hospital Notti es el único hospital pediátrico de la provincia, el cual asiste a los pacientes pediátricos de mayor complejidad, no sólo de la provincia, sino también del oeste del país.

2. La gestión de disponibilidad de unidades todos los inviernos durante los últimos años, ha generado un trabajo en red con los hospitales periféricos a los cuales debíamos derivar pacientes; dichos nosocomios tienen la capacidad de atender tanto pacientes adultos como pediátricos, y es precisamente en el contexto epidemiológico actual, donde los pacientes pediátricos con un nivel de mediana y alta complejidad deberán ser derivados al único Hospital pediátrico que puede afrontar toda esa demanda en las diferentes especialidades; ya que es la mencionada Institución, quien cuenta con el recurso humano y técnico en la atención altamente especializada de niños, niñas y adolescentes. Por todo ello, es que los nosocomios nombrados previamente deberían ser utilizados para pacientes adultos, debido a que su infraestructura técnica y humana lo permiten.

3. La internación de pacientes adultos en el hospital pediátrico, impactará en una franca reducción en la disponibilidad de unidades para niños, niñas y adolescentes, lo cual atentará contra los derechos de los mismos; recordando que en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, en donde todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, respecto del bienestar social de los mismos, deberán tener una consideración primordial que se atenderá según el interés superior del niño. Estamos convencidos y es nuestra obligación como pediatras, llevar a cabo una gestión de disponibilidad de unidades en el Hospital pediátrico de referencia en nuestra provincia; ya que ello implica cumplir y velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes.

4. Internar adultos con COVID-19 positivo en el Hospital Notti aumenta el riesgo de contagiar al personal de salud especializado encargado de la asistencia de pacientes pediátricos complejos, lo cual implica un gran riesgo ya que es personal indispensable e irremplazable como centro de referencia de alta complejidad.

5. Para poder aislar los pacientes pediátricos por diferentes patologías, en muchas oportunidades se debió recurrir al hacinamiento (hasta 3 pacientes por habitación). Esto pone en riesgo a la población infantil, debido a que los expone a mayor posibilidad de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y que, en el contexto actual de pandemia, nos encontraríamos incumpliendo las recomendaciones de la OMS.

6. También se ha incumplido con esta recomendación de la OMS por orden de la Sub Dirección Asistencial, por internar madres con dos hijos (3 personas) en una misma habitación, lo cual supone falta de distanciamiento entre las camas.

7. Hace dos años que los pediatras abocados a la internación y guardias hospitalarias tienen suspendidas las licencias anuales reglamentarias en los meses de junio y julio por necesidad de recurso humano especializado y aumento de la demanda de patologías respiratorias.

Medida que se ha tomado fundamentada en la escasez del recurso humano especializado. En esta situación epidemiológica actual, el cuidado de este recurso es mandatorio.

8. La internación pediátrica en el Hospital exige la presencia del cuidador adulto dadas las condiciones del niño y su situación de dependencia de un cuidador responsable. La internación del adulto progenitor supone la presencia de un cuidador que no estará en condiciones de hacerse cargo del menor poniéndolo en riesgo.

9. La internación de adultos jóvenes oligosintomáticos, sin comorbilidades, progenitores o cuidadores de niños sintomáticos que cumplan criterio de sospecha de COVID 19 o sean COVID 19 positivos, incrementa el riesgo de la mencionada infección, a niños internados con co-morbilidades, en los cuales en el contexto de la pandemia podría aumentar la morbi-mortalidad de los mismos.

10. En el día de la fecha se internaron un adulto con comoribilidades y una mujer embarazada, que es grupo de riesgo. Esto fue por orden verbal de la Sub Dirección Asistencial.

11. La definición de oligosintomático, no expresa la gravedad del paciente y eso lo coloca en una posición de riesgo al adulto, por no tener en el hospital personal capacitado para asistir a pacientes en dicho grupo etario, frente a la posibilidad de desmejoría clínica además de no contar con los insumos acordes para los mismos.

12. La asistencia de pacientes adultos por parte del personal de salud no especializado promueve el estrés laboral, sobre todo sin tener referentes especializados en la institución que puedan servir de guía técnica para el equipo.

Los profesionales de la salud del Hospital Pediátrico H. Notti, bregan por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de manera eficiente y eficaz, velando por la bioseguridad de los pacientes y el personal del Hospital Notti, la cual, con las acciones tomadas por las autoridades claramente se encuentran vulneradas.

A fin de debatir estos temas y en el marco del derecho que asiste a nuestros profesionales de conformidad con la ley 23551, invitamos a los responsables de la medida a mantener una reunión de forma remota en la cual se debatirá sobre los puntos tratados, acercando opiniones y fundamentos técnicos del pedido formulado.

A todo efecto y esperando contar con la presencia de todos los interesados , se llevará a cabo el día viernes 24 de julio de 2020 a las 20 hs, a la cual podrá unirse con Google Meet: https://meet.google.com/chq-jshv-zij