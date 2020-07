Un 25 de julio diferente sin el Santo Patrono Santiago de turf, por motivos sobradamente conocidos y que padecemos hoy el Hipódromo no se vestirá de fiesta, como sucedía ininterrumpidamente desde 1956 y estos hechos inolvidables.

25 de Julio de 2014: Al ganar con Pixar el Santo Patrono Santiago de ese año, Alberto Gimenez consigue ganar su sexto gran premio de turf de la carrera mas importante del turf local y se convierte en el jockey más ganador del gran clásico del turf mendocino, destronando la marca alzada por Ricardo Alfonso Jara en 1979 con 4 premios ganados.

1996: Concilio gana el tercer Santo Patrono Santiago,igualando la marca (aún vigente) de Agilino lo habia hecho en 1977/78 y 79. Concilio ganaba el clásico mayor del turf mendocino bajo la monta de Oscar “Pochi”Liendo, como la edición del año anterior (la primera había sido con Gimenez) .Concilio ganó el Santo Patrono Santiago en 1994, 1995 y 1996.2014: Pixar ganó el Santo Patrono Santiago de Turf. Gano por 11 cuerpos de diferencia. El tiempo empleado 2 minutos 15 segundos 4 quintos ( igual que el año pasado Honor Charrúa). Era el favorito: pagó $ 1,45..se jugaron 47.000 boletos a su favor…El jockey Alberto Ruben Gimenez (Cachencho) se transformó el el más ganador, en el historial del Clasico al ganarlo por sexta vez. El cuidador es Enrique Rivamar. Doble corona para Pixar, Rivamar y Gimenez al ganar en el 2012, el Vendimia y el Patrón Santiago.

El último Gran Premio, ganador Correme vos, jóckey Cristian Lopez

Año Caballo Jockey

1956 Mancebo ( E.Antúnez)

1957 Ave Roc (R Silvetti)

1958 Barcelonés (H. Ciatardini)

1959 Eje (S. Dufrey)

1960 Turilo (H. Padula)

1961 Tahonero (C. Córdoba)

1962 Tafi (R. Silvetti)

1963 Brack (E. Jara)

1964 Los Picos (A. Arce)

1965 Nanquinas (A. Gimenez)

1966 Vasco Bruto (A. Urquiza)

1967 Kaula (C. Gatto)

1968 Analyst (C Gatto)

1969 Tenoguito (F. Sagás)

1970 Qué Ninfulo (D. Reyes Molina)

1971 Shipmaster (C. Cordoba)

1972 Dizzy (E. Gimenez)

1973 Puro Bluf (R. Jara)

1974 Daba Pam (J. Gonzalez)

1975 Sir Beto (R. Jara)

1976 Sir Raleigh (R. Jara)

1977 Agilino )(. Jara)

1978 Agilino (. Coria)

1979 Agilino (R Jara)

1980 Pamperazo(M. Benavidez)

1981 Sombrío(R. Gomez)

1982 Efrán (E.Rivamar)

1983 Better Action (R Gomez)

1984 Huso(J. Aracena)

1985 Bresero(C. Coria)

1986 Mendigo(J. Aracena)

1987 De Nadie Más(R. Gomez)

1988 Jenizaro(C. Jorquera)

1989 Sirona(J. Torres)

1990 Sirona(J. Torres)

1991 Fantasmagórico(M. Benavidez)

1992 Fabre(J. Fernández)

1993 Baloon M. Benavidez)

1994 Concilio(A. Gimenez)

1995 Concilio(O. Liendo)

1996 Concilio(O. Liendo)

1997 Farabute Toss(A. Gimenez)

1998 Super Bubú(C. Enriquez)

1999 Farabute Toss(A. Gimenez)

2000 Fui Millonario(O. Liendo)

2001 Ridgelón(C. Alvarez)

2002 Carlitos Way(C. Enriquez)

2003 Potriworld(A. Gimenez)

2004 Gran Puntero(D. Gomez)

2005 Gran Puntero(A. Gimenez)

2006 Flag John(J. Campanello)

2007 Privativo(S. Fernandez )

2008 Poeta Kid(D. Gomez)

2009 Lethal Dose(L. Gonzalez)

2010 Lethal Dose(L. Gonzalez)

2011 Salamemingue(C. Gonzalez)

2012 Ring Tone(S. Fernandez)

2013 Honor Charrùa(J. Noriega)

2014 Pixar (A Gimenez)

2015 Pixar (D. Gòmez)

2016 Ariel Dubai (S. Fernandez)

2017 Go Alone (S. Fernández)

2018 Galileos Town (F. Nievas)

2019: Correme vos (C. López)

Concilio y Agilino lo ganaron 3 veces

Sirona, Farabute Toss, Lethal Dose y Gran Puntero, 2 veces

El jóckey más ganador es Alberto Ruben Gimenez con 6 premios, seguido por Ricardo Alfonso Jara con 5 clásicos.