Impidieron pasar una perra en Justo Daract del atleta olímpico Luis Molina

Autoridades del Comité de Crisis de la provincia San Luis impidieron que una perra de raza galgo del maratonista olímpico Luis Molina pudiera ingresar a la provincia por el control de Justo Daract.

Inexplicablemente autoridades sanitarias de San Luis se contradijeron y rechazaron el ingreso de una perra que es propiedad del deportista de alto rendimiento que esta entrenando en la provincia.

“Hace tiempo que la queremos traer pero el traslado es bastante costoso. Más allá de eso juntamos cada peso y mientras tanto preguntamos a la policía caminera para ver si podíamos traerla y nos dijeron que si llevábamos barbijo y alcohol en gel, solo con eso la perra podía ingresar porque no transmite el virus, que no hacía falta ningún permiso especial, por eso organizamos el viaje”, contó Luis a un canal nacional de noticias

El traslado se inició e incluso llegó al límite entre Córdoba y San Luis precisamente en Justo Daract pero una vez allí el ingreso de la perra Gala no fue permitido y debió regresar a Buenos Aires. “Juntamos el dinero, fueron 30 mil pesos, y contratamos un servicio habilitado, que se dedica específicamente al traslado de animales no solo en la Argentina. Llegó, estuvimos separados por una valla pero no pudimos pasarla, es muy triste”.

La insensibilidad manifestada por este caso se suma a las denuncias de maltrato que señalan los camioneros cotidianamente, o falta de autorizaciones incluso para abandonar la provincia por parte de ancianos.

Bajo el escudo “comité de crisis” quien resuelve los pedidos que se hacen por via electrónica para ingresar o egresar de la provincia y son aceptados o directamente ignorados por criterios que no han sido manifestados públicamente. Han trascendidos casos de una persona que hace 4 meses y 25 dias que quiere retornar a Mendoza y no la dejan abandonar la provincia ahora se le suma este episodio de un animal que se sabe que no contagia coronavirus.