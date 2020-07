Rechazo a la internación de adultos en el hospital pediátrico Notti

Una reunión virtual organizada por AMProS evidenció el rechazo a la medida. A pesar de haber sido invitados, ni los directivos del hospital de niños Humberto Notti, ni las autoridades del Ministerio de Salud de Mendoza asistieron.

Luego de la equivocada decisión de internar adultos con Covid-19 positivo en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, AMProS – Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud – organizó una reunión virtual en la que se invitó a todos las partes involucradas con el objetivo de cuidar a los niños, niñas y adolescentes, y también a los equipos de salud preparados para atender a los menores.

Asistieron más de 80 personas entre integrantes del gremio, profesionales del Notti y legisladores interesados en la temática. Los grandes ausentes fueron los directivos del hospital y la ministra Ana Nadal y su equipo de trabajo, quienes fueron especialmente invitados para que conozcan la realidad del nosocomio ante el peligro inminente que significa la internación de adultos en dicho efector de salud.

“Ante la falta de respuesta y la falta de un plan, la experiencia de reunirnos ha sido muy rica. La presencia de los legisladores con quienes nos vamos a reunir en la comisión de salud fue muy importante. Tenemos que lograr el compromiso de todos, en caso contrario nos vamos a equivocar. Hay que dejar de lado los intereses políticos partidarios y hacer una sola unidad de toda la ciudadanía mendocina, ya que esta enfermedad nos ha llevado muchas vidas y tenemos que estar mejor preparados. Es hora de dar el ejemplo”, aseguró la doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS luego de la importante reunión.

El Dr. Pablo Melonari, jefe del Servicio de Infectología del Notti dijo: “Lo que se logra con esto es reducir la posibilidad de atender pacientes complejos pediátricos y aumentar el riesgo de contagio del personal del hospital. Eso no lleva a restarle la posibilidad de que tengan los especialistas disponibles para cuando los necesiten. Recibimos pacientes pediátricos con patologías graves. Esto afecta a todo lo que se había planeado cuando comenzó la pandemia”.

En tanto el Dr. Luis Parra, jefe del Servicio de Neumonología del Notti expresó: “Tenemos a cargo muchos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y vemos que los riesgos pueden diezmar o sacarnos de la cancha a los profesionales que tenemos cierta habilidad para tratar las enfermedades de nuestros pacientes pediátricos. No hay un plan B de otro Hospital Pediátrico que maneje las especialidades que nosotros manejamos. No podemos tomar este tipo de riesgo en función de dejar abandonados a los pacientes con enfermedades crónicas. La propuesta es buscar la manera de que hospitales que han sabido contener puedan albergar a esos pacientes leves, sin arriesgar a los pacientes y el personal del Notti.

La Doctora Mariana Arreghini, jefa del departamento de internación pediátrica del Notti se refirió a su sector y dijo: “Se nos informó la internación en las notas nos mandan a internar adultos y también al personal que se infecte del hospital Notti. cuando tenemos un hospital para eso por nuestra obra social. En caso de una catástrofe no dudaríamos en atender a todos, pero no es el caso”. “No se capacitó al personal para atender personas adultas. Si un adulto tiene fiebre le tengo que dar un jarabe. No disponemos de medicación para adultos. Hemos recibido 7 pacientes adultos internados con Covid positivo hasta la fecha”.

Carina Calvo, presidente de la Sociedad de Pediatría expresó: “Sabemos que el hospital Notti no puede atender integralmente a un adulto. Es una situación gravísima y hasta de riesgos legales por falta de infraestructura. Se vulneran los derechos de todos de profesionales del adulto internado allí y de los niños. Tienen nuestro apoyo desde la sociedad y buscamos que se pongan en contacto con nosotros para poder trabajar en conjunto”.

El senador provincial, Samuel Barcudi, dijo: “Comparto la preocupación he notado medidas muy contradictorias sobre el manejo de la pandemia. Estar ocupando camas con adultos con Covid pone en riesgo la salud de los niños y de los trabajadores. Ofrezco plantear esta situación del Notti a la ministra para que revea la situación”. En tanto su par Marcelo Romano dijo: “No estamos de acuerdo con que se internen adultos con Covid positivo en el hospital porque recargamos a los profesionales, las instalaciones y ponemos en riesgo a quienes podemos cuidar que son los niños Pongo a disposición la comisión de derechos y garantías del senado para volcar el pedido de los profesionales”.

La diputada provincial, Paola Calle dijo no estar al tanto de la situación y y de la mala información que se recibe. “Los informes no dicen dónde está internados cada paciente, nosotros desconocíamos que hay pacientes adultos en el Notti. Se está informando de manera errada a la gente. El aislamiento va a propiciar circulación de todos los virus, ellos creen que el aumento de brotes de enfermedades pediátricas no llegará. Parece que todo está apuntado al Covid. Estoy muy preocupada”.

Marina Fornabay, profesional del Notti contó que “las guardias del sector Covid son realizadas por médicos residentes en su gran mayoría y médicos que vienen desarrollando sus actividades desde abril en dicho servicio, a los cuales en este momento se les suma la preocupación del manejo de pacientes adultos para los que no estamos capacitados y para los cuales no contamos con material y medicamentos adecuados. Esto agrega más malestar, estrés e incertidumbre al personal”.

Jorgelina Peñafort, profesional del servicio de emergencia del Notti, lamentó la ausencia del personal jerárquico del nosocomio, “no tengo función jerárquica, me da mucha tristeza la ausencia de quienes son los que nos tiene que conducir, esto genera angustia y estrés extra. No hace más que llevarnos a tener más miedo a sentirnos más débiles. Me parece lamentable porque a esta reunión tenían que asistir los directivos y las autoridades que fueron invitadas y que están saliendo en los medios a desmentir esta situación”.