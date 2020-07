Un 2008 con sonido especial

Solo 400 unidades de la Nueva 2008 In Concert

Desde esta semana el SUV Peugeot 2008 ofrecerá una nueva serie especial de 400 unidades denominada Peugeot 2008 In Concert en cobranding con JBL (referente mundial en equipos de sonido fundada en 1946 por James Bullough Lansing), agregando así un plus de emociones gracias a la espacialización del sonido que aporta el sistema HI-FI JBL.

Suv2008

En el comunicado de la marca del león con asiento en nuestro país con firma de Franklin Bendahan, como director de marketing, se señala que “la ofensiva SUV de Peugeot ya es un éxito comercial en Argentina por la gran aceptación que ha logrado la gama completa 2008-3008-5008, vehículos que ofrecen la mejor experiencia de conducción propia del ADN Peugeot que los posiciona como referentes en sus segmentos.

Estas sensaciones de conducción propias de Peugeot se amplifican ahora con especialización del sonido que propone la nueva serie especial 2008 In Concert equipada con el sistema de audio Hi-fi JBL”.Las 400 unidades serán fácilmente identificable desde el exterior por detalles como: Monograma In Concert en la carrocería y centro de llantas específico. Puertas adentro además del impecable sonido se destacan el monograma In Concert en la plancha de abordo y alfombras personalizadas. Mientras que el sistema completo de audio JBL viene compuesto por: 2 Tweeters con potencia pico de 135 w; 2 Woofers delanteros con potencia pico de 180 w; 2 Woofers delanteros con potencia pico de 135 w; 1 Subwoofer slim con potencia pico de 200 w y 1 Procesador de audio digital AMP.

Esta nueva serie especial SUV 2008 In Concert cuenta con equipamientos propios de las versiones tope de gama Feline y Sport y cuenta con tres opciones de motorización y caja: 1.6 VTi de 115 cv, caja manual de 5 velocidades; 1.6 VTi de 115 cv, caja automática de 6 velocidades y 1.6 THP de 165 cv, caja automática de 6 velocidades y estará disponible en cuatro colores: Blanco Nacre, Rouge Rubi, Gris Grafito y Gris Aluminio.

También se informó que “para generar una acústica específica, un equipo especial de ingenieros de JBL trabajó en el habitáculo de un SUV Peugeot 2008, así el cliente sentirá toda la potencia que conjugan los 2 tweeters (los parlantes más chicos que están en la plancha de abordo), los 4 woofers (ubicados en las puertas) y el subwoofer, instalado debajo del asiento del acompañante, logrando un óptima espacialización del sonido y para no perder capacidad de carga en el baúl del Peugeot 2008”.

Los precios a julio

SUV Peugeot 2008 In Concert 1.6 AM20: $1.682.000

SUV Peugeot 2008 In Concert 1.6 Tiptronic AM20: $1.761.500

SUV Peugeot 2008 In Concert 1.6 Thp Tiptronic AM20: $1.859.700