29 de julio de 2001: Colombia gana por primera vez en su historia la Copa América. Lo hace derrotando a México por 1 gol a 0 en la final jugada en Bogotá. Durante el torneo, Colombia no perdió ningún partido y no le hicieron goles en contra en los 6 encuentros que disputó. Argentina, amenazada, no participó por razones de seguridad.