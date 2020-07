Estudiante mendocino será capacitado en telecomunicaciones por Huawei

La iniciativa forma parte de Semillas para el Futuro, el programa de RSE emblema de la compañía que apunta a fortalecer los conocimientos de estudiantes en TIC. El estudiante está cursando la carrera de Ingeniería Electrónica en la UTN local y fue seleccionado de entre más de 300 participantes de todo el país.

A partir del próximo lunes, 40 jóvenes de todo el país accederán a una semana de exclusivos workshops online sobre la industria, tendencias de liderazgo y cultura china. En el 2021 participarán por una beca educativa en China.

Como parte de la cuarta edición del programa educativo Semillas para el Futuro de Huawei, iniciativa que apunta a fortalecer los conocimientos de estudiantes en telecomunicaciones, 40 jóvenes argentinos serán capacitados por la compañía china. Entre ellos, hay un estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza.

A partir del próximo lunes, los alumnos provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país, accederán a una semana de exclusivos workshops online sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y liderazgo brindados por líderes de empresas. También conocerán la cultura china. Esto incluirá visitas guiadas virtuales por la casa matriz de Huawei en China, así como trainings sobre 5G, inteligencia artificial, IoT, ciberseguridad, economía digital, transformación digital y tendencias de la industria. A su vez, podrán realizar cursos sobre management como habilidades de liderazgo, gestión intercultural y gestión estratégica.

A su vez, los ganadores quedarán preseleccionados para la edición 2021 del programa en la que se ofrecerán 10 becas educativas para capacitarse en China. También estarán registrados en la base de datos de la compañía para nuevas incorporaciones.

El finalista de Mendoza es Ignacio Ponce Montá, quien está cursando el cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica en la UTN local. “Desde el momento en el que escuché del concurso Semillas para el Futuro estuve muy interesado, porque últimamente, con todo lo que he aprendido en la universidad, me he interesado mucho en las telecomunicaciones, la transferencia de datos, la transmisión inalámbrica de datos. Y tener la oportunidad de ser parte de esto significa mucho para mí. No sólo porque podré aprender mucho de los talleres, sino también porque estas clases están dadas por expertos en los temas, y Huawei, líder mundial en telecomunicaciones y tecnología, organiza todo el programa. Planeo sacarle el mayor provecho a este curso estando presente en todas las clases, y tratando de aprender cada pedacito de información que pueda”, expresa Ignacio sobre la oportunidad.

Además, el grupo está compuesto por jóvenes de las provincias de Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires (Tandil, Mar del Plata y La Plata, entre otras localidades). Son estudiantes de diversas ingenierías y pertenecen a las siguientes instituciones educativas: Universidad Nacional de Córdoba (1), Universidad Nacional de Río Cuarto (3), UTN de Resistencia (2), Universidad Nacional de Tucumán (10), UTN de Tucumán (4), Universidad Católica de Salta (1), Universidad Nacional de La Rioja (2), Universidad Abierta Interamericana -Sede Rosario y Sede Buenos Aires- (4), UNICEN (1), Instituto de Formación Docente N°166 (1), Universidad Nacional de La Plata (3), Universidad Nacional de Mar del Plata (1), UTN de Buenos Aires (2), Universidad Nacional de Quilmes (1), Universidad Nacional General Sarmiento (1), Universidad de Buenos Aires (1), Universidad Nacional de La Matanza (1).

Del proceso de selección participaron más de 300 alumnos de 36 instituciones educativas de distintas regiones del país, quienes fueron evaluados en conocimientos sobre inglés y telecomunicaciones.

Un compromiso holístico con la educación

Semillas para el Futuro se implementa a nivel local desde 2017 y ya llevó a China a 30 jóvenes (10 por año), quienes fueron protagonistas de una experiencia de formación única en el país asiático. En términos totales, el programa alcanzó a 750 alumnos de 55 instituciones educativas de distintas regiones de Argentina.

En este contexto, la compañía se propuso sostener su compromiso con la educación reconvirtiendo el programa y ofreciendo una nueva propuesta en el 2020 con foco en la formación a distancia. Esta vez, ampliando su alcance: cuarenta finalistas.

El programa está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el uso y entendimiento de las personas en la industria de las telecomunicaciones. También busca promover que las comunidades alrededor del mundo participen en la construcción de la sociedad digital.