“Nosotros aspiramos a gobernar San Luis”

Fueron parte de las afirmaciones que hizo el Senador Nacional Adolfo Rodríguez Saa, ayer, cuando presentó su adhesión al partido político “Todos Unidos” que lo tiene como su máxima figura. El legislador hizo duras críticas a la gestión que esta llevando adelante su hermano y actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa.

“En este partido es donde se va a expresar el verdadero peronismo, en Todos Unidos se va a expresar el peronismo auténtico. Se va a expresar el peronismo de Perón y Evita, el peronismo de siempre. En Todos Unidos se va a expresar el peronismo de la justicia social, el peronismo que transformó San Luis, el de todos los sanluiseños y puntanos. Acá nos vamos a expresar los que creemos que la vivienda es, fue y será un motor de justicia social” sostuvo Adolfo Rodríguez Saa.

El Senador Nacional indicó que las principales aspiraciones que tiene este nuevo partido político es “gobernar a San Luis”. “Para gobernar San Luis, primero tenemos que repasar que teníamos y qué hemos perdido. Teníamos pleno empleo y ahora no tenemos pleno empleo. Teníamos plan de vivienda y ahora no tenemos plan de vivienda. Teníamos el master plan de la autopista de la información, ya han pasado 20 años y no se ha incorporado nada novedoso donde la tecnología ha avanzado en el mundo de manera notable”.

Además aclaró que en los próximos días van a presentar un cuadro comparativo entre el “modelo San Luis exitoso” que finalizó en el 2001 (su último periodo como gobernador) y el actual modelo de gobierno. Comparando empleo, desempleo, empleo industrial, viviendas, autopistas de la información y pobreza. Rodríguez Saa afirmó que la provincia no tenía villas de emergencia durante su gobierno y que ahora no sólo existen y están desatendidos, sino que solo se las busca al momento de pedir los votos.

Adolfo Rodríguez Saa indicó que este nuevo partido es parte del Frente de Todos, “defendemos el gobierno nacional y el proyecto nacional”. También afirmó que quieren la unidad de todos los pantanos y aseguró que tienen diálogo con los diferentes sectores políticos “ sólo no nos convoca el gobierno provincial, no nos escucha, no nos tiene en cuenta, nos ningunea”.

“Son momentos difíciles los de la cuarentena y los de la pandemia, no son momentos para pelear, tampoco son momentos para el autoritarismo. Estos son momentos de diálogo, de la búsqueda del consenso y del trabajo mancomunado. No estamos exentos a la pandemia, entonces, debemos luchar Unidos escuchándonos a todos y buscar un camino común”. “Yo creo que hay autoritarismo cuando no se escucha a la población” afirmó el legislador, quien además criticó como el gobierno provincial en la falta de diálogo con los diferentes sectores sociales y políticos, comparando como fue el manejo sanitario en la epidemia de el cólera, durante su gestión .