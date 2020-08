Con un drone, montañistas filmaron la cumbre del Everest

Fue para un documental de National Geographic. Por primera vez se pudo filmar a más de 8000 mts y ver la cumbre del pico más alto del mundo.

El vuelo fue realizado por un equipo de National Geographic como parte de un documental que sigue los pasos de la trágica expedición británica de 1924 durante la cual desaparecieron los alpinistas George Mallory y Andrew Irvine en el tercer intento de las expediciones por alcanzar la cumbre del Everest. Nunca se pudo comprobar si los montañistas desaparecidos hicieron cumbre, por lo que nunca pudo ser registrada. La que se considera válida para los libros es la del 29 de mayo de 1953, en la que los montañistas John Hunt, Edmund Hillary y el sherpa Tensing Norgay lograron validar oficialmente esta hazaña.

El drone (avión no tripulado manejado a control remoto) en este documental está dirigido por el escalador Mark Synnott y el alpinista Renan Ozturk, equipo que siguió los pasos de la infame expedición de 1924. En 1999, el cuerpo de George Mallory fue encontrado a una altura de 8.155 metros, y con este documental, el equipo buscó localizar los restos de su desafortunado compañero Irvine. El video publicado por los aventureros muestra cómo se usa el drone para observar el terreno y evaluar su peligrosidad antes de arriesgar el ascenso.

Las imágenes originales muestran el majestuoso e inquietante paisaje de la montaña, así como los panoramas de la cumbre. Probablemente debido al frío, el viento, la altura y las distancias, el drone fue piloteado desde la pantalla de retorno de video del control remoto dentro de la carpa de los montañistas. El equipo no especificó la duración del vuelo, pero por las condiciones climáticas no debe haber excedido los 15 o 20 minutos. Esta no es la primera vez que un drone vuela sobre el Everest: en 2017 un equipo ruso ya había logrado esta hazaña con otro modelo de mayor tamaño.

