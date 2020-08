Acuerdo San Juan: se sumaron las propuestas de la cuarta mesa intersectorial

Testigos de una construcción colectiva y plural, acontecimiento histórico en San Juan, fueron los protagonistas de la cuarta mesa intersectorial del Acuerdo San Juan que se reunió el martes en la tarde y definió sus propuestas.

Como en las anteriores mesas, se sumaron las voces de los periodistas, intendentes y legisladores, que aportaron una mirada propia y acciones.

Este ejercicio democrático busca definir acciones para el San Juan pospandemia que ayuden a recuperar de manera acelerada el desarrollo económico y social de la provincia.

La bienvenida estuvo a cargo de Fabiola Aubone, ministra de Gobierno y coordinadora general de Acuerdo San Juan, quien valoró la participación de todos los sectores y el aporte solidario en pos del bien común: “Tenemos cuatro ejes transversales que nos ordenan para lograr las diez propuestas de esta tarde y resolver los ‘cómo’ lo haremos”, aclaró la ministra.

Los coordinadores de la mesa fueron Jorge “Coqui” Chica, secretario de Deportes, y Marisa López, ministra de Hacienda.

“Lo que se busca con este acuerdo con medidas de corto plazo es encontrar el camino que nos permita estabilizarnos, recuperar lo perdido y empezar a crecer. Tenemos que enfocarnos en los cuatro ejes definidos de las mesas sectoriales”, dijo López.

Por su parte, Chica le habló a los miembros de la mesa y les dijo que representan a muchos sanjuaninos. “El desafío es distinto a lo que vivimos en las primeras mesas porque empezamos a ver situaciones de cada uno de los sectores y donde las propuestas de mi sector está entre otras 400 propuestas. La situación económica será desafiante pero el gobernador decidió crear este ASJ para definir políticas públicas que salgan de esta ámbito y lograr un San Juan mejor”.

Comenzó con las propuestas el periodista Miguel Martín, que llegó a la mesa invitado por su propuesta ciudadana realizada a través del sitio web de ASJ. “Mi propuesta parte de la base de llegar a un diagnostico para saber cómo será nuestro clima en los próximos años, qué pasará con el agua, para que no lleguemos con planes de urgencia. Debemos aprovechar los recursos naturales que tenemos y la propuesta es hacerlo a través de la minería porque tiene los recursos técnicos para diseñar un plan estratégico en San Juan que nos ayude a definir cómo afectará el cambio climático. San Juan necesita desarrollar tecnología que hoy no existe para hacer frente a estos temas. Necesitamos trabajar en un diagnóstico técnico donde participen universidades, profesionales del sector productivo, expertos, que nos ayuden a llegar a eso y trabajar en un plan que nos sirva para canalizar el impacto del tema agua. Esta es la oportunidad de canalizar estas deficiencias”.

De la mesa de Cultos, Leonardo Siere, planteó la creación del régimen de promoción de proyectos solidarios y culturales, un programa que tiene que ver con el aporte de entidades solidarias y culturales que marcará un diferencial en el mantenimiento de los valores. “Esto siempre requiere recursos y que el contribuyente sea protagonista de las acciones de las entidades solidarias ya que son receptivas del aporte de ese contribuyente. Incluye un mecanismo para que sea prolijo y directo, posible y se evite cualquier situación que no sea el espíritu de la norma, un mecanismo de contralor”.

Chica planteó la existencia de un tema transversal en las mesas, la modernización del Estado, “tener un San Juan tecnológico y un Estado más eficiente del que tenemos. Aparece en esa nube que visualizan en la pantalla, formada de palabras que reflejan los temas más importantes que se mencionaron en las mesas sectoriales”.

Eduardo Savastano, representante de la mesa Economía del Conocimiento, dijo que “nuestro problema económico y social es cultural, porque la cultura no es solo el arte, la cultura nos une y nos identifica. No vamos a lograr nada si no enfrentamos la cuestión cultural porque cuando un padre deja a su hijo ocho horas frente al televisor lo está condenando a la pobreza. Si no entendemos culturalmente a la sociedad, no importa el dinero que tengamos porque todo funciona cuando hay cultura de base. Proponemos la creación de la ley de mecenazgo y financiar el arte con fondos públicos porque un artista que produce, ocupa un espacio público y es de interés para San Juan genera valor, genera trabajo. La propuesta incluye distintas actividades y establece un mecanismo seguro y probado de cómo los artistas deben llevar adelante su tarea o son sancionados”.

Santiago Olguín, de la mesa Obras y Energía, aportó que los recursos son escasos y que por eso hay que analizar muy bien cuál es la mejor manera de usarlos. “Necesitamos un diagnóstico para ver qué es lo necesario para San Juan, sabemos que la minería es algo que impulsa la economía rápidamente, pero también la construcción de viviendas es un gran movilizador de la economía. Los empresarios podemos aportar para elevar el número de viviendas que necesita la provincia y lo hemos propuesto, tenemos que coordinarlo muy bien, lo estamos analizando con el ministro y es algo que se puede iniciar rápidamente viviendas sociales de bajo costo. El riesgo compartido es otro sistema de vivienda para clase media con ayuda de un subsidio del Estado”. También se propuso un nuevo reordenamiento territorial para un nuevo esquema urbano con acceso a la vivienda con créditos blandos y donde los inversores sean también los desarrolladores. Pidió además acceso al crédito para la eficiencia energética.

De la mesa del sector Legislativo y Partidos Políticos, Daniel Torres (PC), expuso la necesidad de articular la salida de la pandemia. Propuso agilizar el proceso de formación de cooperativas de trabajo, agrícolas, de turismo, etc., porque es una forma de dar respuesta de desarrollo a los sectores que se quedaron fuera del sistema productivo y que además es un sistema que genera valores. “Venimos sufriendo una pandemia diferente donde quedó claro que el neoliberalismo no sirve para nada. Para incentivar las cooperativas necesitamos capacitación y un órgano consultivo que ayude a ordenarlas. Y que las cooperativas formadas genuinamente tengan todos los controles necesarios para evitar el trabajo en negro. Es una forma de rápido despegue”.

De la mesa del sector Financiero, Fabián García (Banco Credicoop), propuso crear una unidad de coordinación que potencie las herramientas que ya tiene San Juan. Impulsar un modelo de financiamiento mixto público privado y que sea un fondo de desarrollo productivo para la provincia. También potenciar la educación financiera por medio de capacitaciones haciendo foco en los sectores más vulnerables. Y ventanilla única a través de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones para que las pymes tengan respuesta rápida a la necesidad de financiamiento”.

Diego Fuentes, director de Diario Huarpe, dijo que los medios vienen sufriendo una crisis de larga data empeorada por la pandemia. “Sería importante tener una ley de acceso a la información pública mas allá de la modernización del Estado, de manera que todos podamos tener acceso”.

De la mesa del sector Trabajo, Julio Figueroa (CGT) señaló la necesidad de jerarquizar la Subsecretaría de Trabajo de la provincia a través de la modificación de algunos artículos de la Ley 377A. “Nos preocupa el empleo informal y pedimos un registro de infractores, que se intime a las empresas a cumplir con la ley. Las empresas que quieran participar en una licitación estatal deben tener el libre deuda laboral. Respecto a la capacitación hacemos hincapié en la interacción entre el Estado, sindicatos y cámaras empresariales para que se promueva la capacitación”.

El diputado nacional Francisco Guevara, agradeció la invitación en un día histórico para los argentinos en el que Nación logró el acuerdo por la deuda. “Este ASJ que convocó el gobernador Uñac es ejemplo nacional, escuchar todas las voces, dejar de lado los intereses personales y poner el bien común por sobre todas las cosas. La pandemia nos está enseñando muchas cosas y visibilizó muchas otras cosas, también nos obligó a adelantar cuestiones como el teletrabajo. Quiero ser de la generación que le cuente a sus hijos que con ASJ la provincia salió adelante uniendo voces y trabajando solidariamente”.

De la mesa del sector Salud y sociedades científicas, Carlos Buteler planteó poder lograr beneficios en el costo variable de insumos médicos, este costo fijo representa el 70 % del costo total de la salud. “Con los representantes de la salud buscamos ver como articulamos y generamos una logística para los productos, medicamentos, descartables y que así se pudiera controlar precios, compararlos y lograr compras en conjunto para bajar este costo. Salud Pública ofreció lugar de acopio de materiales y algunas instituciones privadas se unieron a esta idea”.

Gastón Sugo, periodista invitado a la mesa, planteó que en los medios siempre se habla de las cadenas productivas: “Sepan que también somos parte de esa cadena productiva, ¿cuántos medios de comunicación hay en San Juan? No hay registro pero hay aproximadamente unas 300 radios, 45 canales, páginas de internet muchísimas y tres diarios. Este mapa es sostenible en una economía comparativa a la Córdoba y esta pandemia sacó a la luz problemas viejos enquistados por décadas que terminaron desregulando este mercado. Estamos con un problema similar al de los remises, que no están registrados la mayoría. Hay que llevar adelante un proceso de ordenamiento de los medios porque hay una precarización de los trabajadores con tantas empresas y trabajadores en negro. Si no ordenamos no podemos tener un mercado firme, menos saturado y acorde a la economía de San Juan. Este proceso de ordenamiento podría llevar a poner las cosas en su lugar con un marco regulatorio que sirva. El debate debe darse porque no tenemos una sociedad que nos represente y ahora tenemos la oportunidad con ASJ de plantear esto”.

Del sector Justicia habló Juan Carlos Pérez y propuso fortalecer el programa Justicia en la Escuela, que fue elaborado por los actores jurídicos que visitan las escuelas para explicar cuál es la función de la justicia y cómo trabaja en San Juan. Incluyen simulaciones de juicios de temas que le interesan a los niños y jóvenes.

Armando Sánchez, representante de la mesa Ambiente, dijo que lo prioritario es un plan de gestión integral de los recursos hídricos, cada vez más escaso. Y la necesidad de tener un diagnóstico del recurso y la huella hídrica. “Somos poco eficientes en el uso del agua, la media de consumo es de 60 litros, pero en Argentina está en el orden de los 500 litros per cápita. Necesitamos tener una discusión profunda del Código de Agua que es del año 1978. Nos merecemos como sociedad discutir criterios de caudal hidrológico”.

De la mesa de Entidades Profesionales y de Investigación Científica, Emilio Lloveras propuso la planificación estratégica del uso del territorio que está relacionada al uso más eficiente de todos los recursos. “Es fundamental para llevar adelante cualquiera de las otras propuestas”.

Martha Ovalles (Cámara de Turismo de Pocito) representó la propuesta del sector Económico, Turismo, Comercio y Servicios. “El turismo abarca producción, servicios, es imprescindible tener la ley de emergencia turística, económica, financiera, fiscal e impositiva, porque no pudimos prestar servicios y tenemos que afrontar los mismos gastos fijos. Pedimos reducción de tasas municipales por dos años y plan de pagos especial para deudas contraídas con periodo de gracia”.

De la mesa Educación y Universidades, Andrés Domínguez contó lo vivido en las mesas sectoriales y la desconexión entre educación y trabajo. “Si esto que salió de las mesas de Acuerdo San Juan no sirve para modificar las currículas no se qué otra cosa lo podría hacer. Hoy tenemos una pandemia que generó casi 700 mil muertos y me genera miedo la situación, la educación tendría que generar en la sociedad los anticuerpos necesarios para afrontar una nueva pandemia, por lo tanto Higiene y Seguridad debería ser incorporada a la currícula de las instituciones educativas de todos los niveles”.

El representante de la mesa de Seguridad, Guido Araya, propuso la sanción de la ley provincial de seguridad pública. Adquirir nuevos sistemas de analíticas de videos y trabajar con desarrolladores sanjuaninos para estas respuestas tecnológicas. También crear el instituto de capacitación de seguridad pública, formando a personal civil y policial. Articulación con policías comunales para llegar mejor a la sociedad, y el fortalecimiento del vínculo entre la sociedad civil y la policía.

De la mesa Economía del Conocimiento, Eduardo Del Cid planteó que el problema más grave en la pandemia fue el de la conectividad y que no estábamos preparados para actividades educativas ni laborales. “La capacidad humana está, hay profesionales muy buenos. Es muy difícil fomentar en la gente el software libre si el Estado no lo hace. La propuesta es mejorar la cobertura de internet en la mayor zona posible y fomentar que el Estado use software libre y no el privativo para que la gente use el libre”.

María Julia Camus, mesa DDHH y ONG, dijo que sus propuestas se refieren al voluntariado cultural y ley de museos con participación de las regalías de minería.

Minería como política de Estado propuso Alberto Abecasis de la mesa de Minería. Sumó además la necesidad de trazabilidad de contratos y gestión de calidad de los contratistas, “las compañías mineras estamos dispuestas a aportar para lograr proveedores locales porque acá hay materia prima para hacerlo. Otro punto importante es la mano de obra calificada, debemos trabajar con los gremios, la comunidad y Educación para lograrlo. La ley de fondos de Fideicomisos Mineros dice que solo puede destinarse a obras de infraestructura y este es el momento en el que se podría cambiar para destinar fondos al turismo, cultura, deportes, etc.”.

Luego, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, contó la realidad de su departamento. “Felicito a todos desde el gobernador a los ministros por este Acuerdo San Juan ya que nos dejará un camino asfaltado para después de la pandemia”.

La representante del municipio de Chimbas contó el proceso por el cual llegaron a sus propuestas las cuales coinciden con los expuestos en la mesa. “Nuestra provincia necesita generar una política e materia de conectividad y generar en desarrollo de tecnologías necesarias para que la gente pueda acceder, se vio la falencia cuando muchos chicos no tenían como bajar las guías de estudio, Conectividad es un tema importante. La capacitación y la formación es otro tema a destacar, tenemos alta demanda del sector industrial de mano de obra calificada y vemos que las curriculas estándares han quedado descalificadas frente a estas demandas. Chimbas es el único departamento que no tiene tasa sobre inmuebles pero hemos logrado fortalecer un recurso como es la tasa de Comercio que nos llevó a buscar un punto de equilibrio y proporción. La propuesta pasa por generar el fortalecimiento de recursos municipales genuinos”, dijo Natacha Garay.

Posteriormente, el intendente Fabián Gramajo dijo que “en las mesas se volcaron las necesidades de su sector, pero hay que darles un orden de prioridad a través de la cultura del trabajo. Son muchas las necesidades y pocos los recursos económicos por eso son importantes las prioridades. Si cada uno da lo mejor como persona, si desde cada sector hacemos las cosas un poco bien, seguramente nos irá bien a todos como provincia y como país”.



Fuente: Prensa Gobierno