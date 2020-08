San Luis: Mañana habrá asamblea en el transporte interurbano

Imagen de Archivo

Así lo confirmó el secretario gremial de la Uta Lucio Orozco. Las asambleas serán de 7 a 10 y de 16 a 10 en las cabeceras de la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Si bien había un acuerdo para que las empresas del interurbano pagaran en tres cuotas lo adeudado correspondiente al mes de mayo y junio, se retrocedió en el mismo porque las empresas adujeron que no tienen con que pagar el mes de julio.

“Hemos dado 10 pasos para atrás cuando habíamos dado 5 pasos para adelante para poder destrabar el conflicto. Es realmente lamentable lo de los empresarios del interurbano, muy caraduras en faltar el respeto no sólo a los trabajadores sino que también a los usuarios al no pagar los salarios ya no importarles si hay servicio o no” sostuvo el gremialista.

Orozco indicó que se está adeudando “la escala salarial de diciembre, el retroactivo de aguinaldo, 4 cuotas de adelanto de paritarias que son abril, mayo, junio y Julio; los presentismo de junio y Julio más el salario Que hoy vencía ya que es el cuarto día hábil y adujeron que no tienen el dinero para pagar cuando ellos ya han recibido un subsidio provincial y uno nacional”.

El secretario gremial indicó que el servicio será normal durante el fin de semana y que el domingo por la noche realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir no descartando una retención total de tareas para el próximo lunes.