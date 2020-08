Del Coronavirus nadie se va a poder escapar dijo el Presidente de Godoy Cruz José Mansur

José Mansur, Presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, se refirió a la sanción impuesta por la Unidad de Información Financiera en el programa “Ídolos y Anónimos” que se emite por Radio Jornada (91.9).

El máximo dirigente de la entidad Bodeguera se refirió a las supuestas irregularidades en las transferencias de jugadores en una amena plática establecida con los periodistas Jorge Eduardo Barbieri y Orlando Abraham, en donde también se habló de los casos de COVID-19 que han sido noticia a nivel nacional por los jugadores infectados de la entidad mendocina.

“Godoy Cruz fue el único club que no tuvo problemas con los movimientos económicos y financieros, los errores que tenía el club eran formales que están claros en la resolución pública” dice en el arranque de la nota,

“Esto comenzó en el año cuando 2012 salió la resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) que incluía a los clubes de fútbol en el tema de los procedimientos del lavado de dinero. Seis meses después de ser puesto en vigencia tuvimos una inspección. El único club que

fue sancionado de forma formal hemos sido nosotros y ya pagamos la multa” explica.

“Después de haber sufrido la inspección once clubes de primera, la AFA nos hizo un curso para ponernos al tanto. En el tema económico tuvimos cero observación” cuenta el contador público nacional.

Godoy Cruz Antonio Tomba ha sido noticia a nivel nacional por los casos de cuatro de sus jugadores que se contagiaron de coronavirus. Valentín Burgoa (19 años), quien supuestamente se contagió en el contacto con su novia fue el primer caso en darse a conocer. Al día siguiente, el martes 4, se supo que los jugadores Marcelo Freites (22) y Agustín Álvarez (20), ambos nacidos en San Luis y quienes comparten vivienda en Mendoza, también tenían coronavirus. El último caso, conocido en el mediodía de ayer viernes, cuando comenzaron los testeos generales al plantel, es el del mediocampista Agustín Mansur (19), surgido de las Divisiones Inferiores del club bodeguero.

Mansur fue consultado por los jugadores infectados de COVID-19 y al respecto dijo; “Acá nos vamos a contagiar todos. Todo el que está en la calle está expuesto. Una juntada puede terminar en contagio. Te voy a ser sincero. No me preocupé porque no soy de dramatizar esto. Si lo vez del punto de vista deportivo ojalá hubieran estado todos contagiados así ya sabes que cuando arranques el torneo los tenés todos a disposición” dijo el Licenciado en Economía.

Los cuatros jugadores con Covid-19 han sido aislados y están en buen estado de salud. El resto del plantel se prepara para regresar este lunes 10 a los entrenamientos.

Por último Mansur se expidió sobre las obras que se están haciendo en la entidad. “Cuando el socio vuelva al club no lo va a reconocer de lo lindo que está quedando”.

Jorge Alejandro Márquez Navarrete Arrobasports