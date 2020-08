Vía Zoom Diego Martinez fue presentado como técnico de Godoy Cruz

El Tomba volviò a los entrenamientos en el predio de Coquimbito

Se programaron 3 turnos de 10 jugadores cada uno, 9hs, 10hs, y 11hs. utilizando dos canchas y el gimnasio.

El reemplazante de Mario Sciacqua estuvo acompañado por el presidente de la entidad bodeguera José Mansur.

Ex futbolista de extensa trayectoria en el Ascenso, tiene 41 años y empezó su carrera como DT en 2015 al frente de Ituzaingó, posteriormente lo hizo en Cañuelas, Comunicaciones, Midland y Estudiantes de Caseros. Por primera vez dirigirà a un equipo de Primera Divisiòn .

“Nos venimos preparando hace tiempo para semejante oportunidad”, manifestó el flamante DT en la conferencia de prensa modo Zoom, primera vez que se realiza en Mendoza una presentaciòn de un tècnico bajo esta modalidad, para luego agregar ““Queremos ser un equipo intenso y agresivo que piense en el equipo rival, pero a la vez equilibrados, teniendo el monopolio de la pelota pero que la tenencia no sea caprichosa o lenta, sino entender cuándo debe ser más lenta y cuándo más rápida, y tener gente bien ancha para poder partir al rival, el triángulo o rombo en la mitad de la cancha es muy importante”, analizó.

Sobre la suspensión de los descensos en el próximo campeonato, aclaró: “Nuestra forma de entrenar no va a cambiar porque no haya descensos en esta temporada. Los puntos se acumulan para los próximos años, así que es medio engañoso pensar que vamos a estar más relajados. Es fútbol profesional y semana a semana hay que buscar resultados, más allá del juego”.

Hasta el momento, los que se han marchado de Godoy Cruz son: Rodrigo Rey, Jaime Ayoví y Leandro Vella y Enzo Ybáñez.

Y a los regresos Victorio Ramis (Argentinos Juniors) y Jalil Elías (Unión de Santa Fe), se sumaron estos tres refuerzos: Renzo Tesuri (volante de Ferro), Alán Cantero (delantero de Peñarol) y Gonzalo Goñi (Defensor de Estudiantes de Caseros).





Con el correr de la mañana los jugadores fueron llegando uno a uno al campo de entrenamiento del Tomba, a todos se les tomó la temperatura y se respetaron las medidas sanitarias impuestas por la Asociación del Fútbol Argentino y el Ministerio de Salud.

En grupos de diez, los futbolistas trabajaron en diferentes sectores del predio como las canchas de entrenamiento y el gimnasio. Los ánimos eran los mejores después de casi 150 días sin poder prácticar.

AFA no decidiò aùn el formato del torneo de Transiciòn en el que no habrà descensos de categorìa y sì clasificaciòn a las copas por lo que los tècnicos no tendràn que cargar sobre sus espaldas con la mochila de los promedios.

El entrenamiento del Tomba se realizó a puertas cerradas.