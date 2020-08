La tarde que los barrabravas obligaron a suspender un partido del Tomba

12 de agosto de 2006: Godoy Cruz debutaba como local en Primera División (en la primera fecha había visitado a Argentinos), un Malvinas a pleno esperaba el encuentro frente a Arsenal. No fue fiesta y el partido debió ser suspendido antes de los 15 minutos algunos barras disconformes con la dirigencia por el tema de los pasajes para viajar a acompañar al equpo desataron lamentables hechos de violencia aquel día. Balas de goma y gases lacrimógenos resonaron en el estadio. El viento arrastró los gases y los simpatizantes, los jugadores y la prensa comenzaron a refregarse los ojos, y cada vez fue más complicado respirar con normalidad. Cuando parecía controlada la situación y que el partido se reanudaría, con los visitantes ya en cancha, se reiteraron los enfrentamientos, más detonaciones y gases y los dos equipos y la terna arbitral dejaron el campo de juego.El árbitro Gabriel Favale explicó que tomó la decisión de suspender el partido entre Godoy Cruz y Arsenal, válido por la segunda fecha del Apertura, “por falta de garantías” ya que su obligacion era “preservar la integridad física de todos los protagonistas”.Favale, al explicar cómo se sucedieron los hechos fuera del estadio Malvinas Argentinas que determinaron la suspensión del encuentro, indicó que “cuando se jugaban 16 minutos del primer tiempo, ante la aparición de gases lagrimógenos, tomamos la decisión de interrumpir momentáneamente el partido para ver qué sucedía”.”Volvimos a la cancha en unos 10 minutos, porque tuvimos la intención de volver a reiniciar el juego y nos estábamos acomodando con los jugadores en la cancha, previa consulta con los capitanes que me dijeron que todos estaban bien y el oficial a cargo me había asegurado que estaban las condiciones dadas para continuar”, explicó.”Pero como todos vieron -agregó- antes de reanudar el partido, continuaron los incidentes afuera, volvieron los gases lagrimógenos y por acción del viento penetraron dentro de la cancha y hacía prácticamente imposible la respiración de los jugadores, la mía y de mis colaboradores”.Ante esta situación, Favale dijo que “tomamos la decisión de salir hacia un costado de la cancha y luego ingresar al vestuario para ver qué sucedía”.”Lamentablemente allí -dijo- el jefe del operativo me confirmó que no me podía dar las garantías para continuar el partido porque los incidentes continuaban. Ante esto, tomé la decisión de suspender el partido para preservar la integridad física de todos los protagonistas”.

Síntesis:

Godoy Cruz 0: Sebastián Torrico; Silvio Duarte, Juan Herbella, José Devaca, José Cárdenas; Enzo Pérez, Mariano Torresi, Esteban Buján, Diego Villar; Mauro Poy y Franco Mendoza. DT: Juan Manuel Llop.

Arsenal 0: Mario Cuenca; Javier Gandolfi, Gabriel Loeschbor, Víctor López, Ibrahim Sekagya; Pablo Garnier, Carlos Casteglione, Alejandro Gómez, Juan Pablo Caffa; Santiago Raymonda, y Mauro Obolo. DT: Gustavo Alfaro.

Incidencia: Partido suspendido a los 16 minutos del primer tiempo por incidentes.